Брати Горовые зібрали команду рятувальників» для ДАБІ

Рішення влади ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) з-за супроводжувала цю структуру корупції з самого початку наштовхнулося на опір. Перший час це було опір переважно пасивним, але останнім часом група противників реформи містобудування консолідувалася і готова перейти до активної фази.

Про те, що ДАБІ – це одна з найбільш корумпованих державних структур в Україні, з певною періодичністю говорять уже кілька років на найвищому рівні. Масштаб корупції в містобудуванні оцінюється як мінімум в 100 млн. доларів в рік. Однак на початку березня цього року президент Володимир Зеленський поставив перед новим прем’єр-міністром Денисом Шмыгалем завдання ліквідувати ДАБІ.

Через два тижні уряд Шмигаля представило план реформи, який включає в себе ліквідацію ДАБІ, як органу, і поділ її функцій між трьома незалежними одна від одної структурами. Реєстрацією буде займатися Державна сервісна служба містобудування, будівельні норми буде регулювати Державне агентство техрегулювання, а функції нагляду за будівництвом має нести Державна інспекція містобудування.

Таке радикальне рішення з повним демонтажем структури здається в цій ситуації єдино можливим. Багаторічні корупційні схеми настільки глибоко проникли на всі рівні інспекції, що позбутися від них можна тільки відтявши всі будівлю разом з фундаментом. Проста заміна керівництва, або інші заходи, які не зачіпають систему цілком, мали б у кращому випадку тимчасовий косметичний ефект.

Враховуючи те, скільки чиновників і недобросовісних забудовників, довгі роки годувалися від роботи ДАБІ, такі радикальні заходи не могли не зустріти опору. І на сьогоднішній день сформувалася група, яка поставила перед собою мету будь-якими силами дискредитувати реформу і зберегти ДАБІ, нехай і в дещо урізаному вигляді, що дозволить зберегти і всі схеми в містобудуванні і досить швидко відновити вже зруйновані. Схоже, що цю групу зацікавлених товаришів об’єднали навколо себе намагаються бути максимально непублічними, але, тим не менш, встигли заробити скандальну репутацію, брати Олексій і Юрій Горовые, які ось уже майже десять років щільно пов’язані з будівельним бізнесом і мають серйозний вплив на ДАБІ. Правда, з грудня 2020 року можливості братів в ДАБІ різко звузилися, а після ліквідації структури і зовсім зійдуть нанівець, що, ймовірно, і робить їх головними двигунами опору реформі.

Хто такі брати Горовые і хто їх союзники

Вперше про братів Горових в Україні заговорили в кінці нульових — початку двохтисячних у зв’язку з київським ринком ритуальних послуг, який брати, нібито, контролювали під прикриттям тодішнього заступника мера Леоніда Черновецького Дениса Басса. Також ЗМІ писали, що в часи Віктора Януковича похоронний бізнес братів Горових прикривав одіозний Юрій Іванющенко. І Басс, і Іванющенко, нагадаємо, з України вже втекли. Але Горовые, залишаючись переважно в тіні, продовжують свою діяльність до сьогоднішнього дня.

У зв’язку з корупцією в будівництві імена Горових здебільшого починають згадувати вже після Революції Гідності. У ЗМІ Олексія Горового згадують як людини, який 2014 року було надіслано в Одесу «заганяти забудовників на «абонплату» під прикриттям Олександра Рибака – сина Володимира Рибака спікера часів Януковича. А в останні роки братів Горових згадують як «смотрящих за ГАСИ».Були помічені брати Горовые і на нашумілої весіллі в Сен-Тропе юриста в серпні 2019 року, де крім тодішнього глави Офісу президента Андрія Богдана, був також і забудовник Андрій Вавриш, «сірий кардинал» Одеси Володимир Галантерник. І той і інший, до речі, активно співпрацюють з братами.

Бізнесу братів активно допомагає цивільна дружина Олексія Горового Тетяна Плачкова – чинний народний депутат від ОПЗЖ родом з Одеси. Саме її близьких подруг Олену Айхель і Оксана Бутковскую, які займали посади в ДАБІ, в ЗМІ називають тими, хто забезпечує видачу дозволів на будівництво. Або, цілком можливо, гальмують видачу дозволів для тих, хто не заплатив необхідну винагороду.

Як зазначав міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, до грудня 2019 року в електронному реєстрі ДАБІ працював навіть спеціальний скрипт, який приховував документи в реєстрі. Це дозволяло в ручному режимі керувати реєстром, «приховуючи» дозвільні документи для одних, і «прискорюючи» для тих, хто оплатить відповідні послуги. ЗМІ неодноразово описували, що за дозвіл на будівництво доводилося платити від 5 до 20,а то і більше доларів за квадратний метр.

Для роботи цієї схеми необхідні, за великим рахунком дві речі. По-перше, наявність єдиного органу, який би поєднував у собі дозвільну, регулюючу і контролюючу функції. По-друге — наявність всередині цього органу своїх людей, які б могли зупинити або прискорити у разі необхідності рух тих чи інших документів. Ось чому ліквідація ДАБІ може стати для «бізнесу» Горових фатальною, адже крім поділу функцій між трьома органами, ліквідація буде супроводжуватися повною заміною кадрів і впровадити заново своїх людей у три нових органу може виявитися просто неможливо.

Зрозуміло, брати Горовые не самотні в своєму бажанні скасувати ліквідацію ДАБІ. Їх союзником у цій ситуації виступають не тільки чиновники, зацікавлені в корупційних доходи, але й не чисті на руку забудовники, яким вигідно вигравати конкуренцію за рахунок «правильних» зв’язків і відкатів, а витрачені гроші завжди можна компенсувати шляхом обов’язкового дотримання всіх будівельних норм.

Схоже, що одним з партнерів Горових в боротьбі з реформою ДАБІ можна вважати міністра розвитку громад і територій Олексій Чернишов, який безпосередньо відповідальний за проведення реформи і у якого можна виявити особисті інтереси в будівельній галузі. До приходу у владу він і сам був забудовником. Крім того, ЗМІ неодноразово писали про зв’язки Чернишова з відомими київськими забудовниками Андрієм Вавришем і Дмитром Ісаєнко, для яких призначення Чернишова міністром стало справжнім джек-потом, адже поки той тягне з створенням нового органу, вони можуть практично безконтрольно продовжувати свої будівництва в столиці, законність яких багато хто називає сумнівною. Як, наприклад, скандальну забудову берегової лінії Дніпра на Подолі.

Ще одним союзником Горових у боротьбі за скасування реформи ДАБІ можна вважати іншого відомого забудовника, голову Конфедерації будівельників України Лльва Парцхаладзе. Віце-президентом цієї конфедерації, до речі, є Ісаєнко.

Як будуть «рятувати» ДАБІ

Схоже на те, що всі ці люди і починають зараз активні дії, щоб дискредитувати і зупинити реформу ДАБІ. Швидше за все, головне, чого вони домагатимуться – це зберегти ДАБІ як єдиний орган і не допустити його остаточної ліквідації. Мовляв — скасування ДАБІ призведе до повного колапсу будівельної галузі, а це втрата надходжень до бюджету, ліквідація робочих місць, маса недобудов і як результат обурених вкладників, проблеми з неповерненням кредитів та інші проблеми.

І ось, нібито, щоб всього цього не сталося ДАБІ в обов’язковому порядку потрібно зберегти. Раз головна причина ліквідації – це корупція, то потрібно не вбивати інспекцію, а просто очистити її від корупції, що і звучить в цілому як би логічно, і буде менш болісно для галузі. При цьому особливий акцент захисники ДАБІ будуть робити на тому, що за збереження структури будуть виступати саме забудовники, які за ідеєю, як ті, з кого саме і збирають корупційну мзду, мали б першими вимагати ліквідації цієї структури.

Крім того, група рятівників ДАБІ швидше за все обов’язково спробує інспірувати навколо ліквідації інспекції якийсь корупційний скандал, щоб видати боротьбу з корупцією за всього лише перерозподіл корупційних потоків. На можливість такого розвитку подій в одному з недавніх інтерв’ю заявив перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофимов. За його словами, зараз готується «вкидання бруду» на нього та ВП з приводу реформи містобудування. «Це вже питання принципове. Ми дотиснемо. Це буде успішний кейс по боротьбі з корупцією», — зокрема, заявив він.

Насправді таке активне опір ліквідації ДАБІ означає лише одне: що президент і прем’єр, схоже, обрали єдино можливий шлях боротьби з корупцією в будівельній галузі. Адже повна ліквідація загруз в схемах органу, і розділення його функцій між трьома структурами не тільки розірве роками існували схеми, але і вимагає повної кадрової перезавантаження. Адже як не очищай ДАБІ від старих кадрів, як косметично не міняй її роботу, і яку переатестацію не проводь — серед співробітників, в інспекції все одно залишаться люди, нехай і на нижчому ланці, пов’язані з практикующимися там схемами, через яких «смотрящі» і недобросовісні забудовники досить швидко зможуть відновити колишні порядки.

Єдиний спосіб назавжди покінчити з корупцією в будівництві – це повний і остаточний демонтаж існуючої системи з зачисткою кадрів і створення повністю нової системи отримання дозволів на будівництво та контролю за ним з мінімальною роллю в ній чиновників і максимальної цифровізацією і автоматизацією. Тільки тоді будівництво в нашій країні нарешті перестане бути годівницею для чиновників та наближених до них осіб.

apostrophe.ua