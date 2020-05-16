Італія вирішила відкрити кордони після смертельної пандемії

Влада Італії прийняли рішення відкрити кордону на в’їзд і виїзд з країни з 3 червня 2020. Це буде означати серйозне ослаблення одних із самих жорстких карантинних заходів, введених в світі з-за пандемії COVID-19.

Також з 3 червня італійцям дозволять вільно переміщатися по країні, пише «Інтерфакс» з посиланням на італійські ЗМІ.

Італійські регіони виступали за якнайшвидше зняття обмежень, проте прем’єр-міністр Джузеппе Конте наполягав на поетапне повернення до нормального життя для запобігання другої хвилі епідемії в країні.

Згідно з останніми даними, більш ніж кожен другий пацієнт з підтвердженим коронавірусом в Італії вилікувався. Всього за час епідемії в країні виявили майже 224 тисячі випадків зараження SARS-CoV-2. При цьому офіційне число видужали становить 120,2 тисячі осіб. Загальне число смертей в Італії з-за COVID-19 складає 31,6 тисячі.