“І ось тут починається справжнісіньке пекло”: як госпіталь “Ленекспо” змішав здорових і хворих

На 450 пацієнтів припадає лише п’ять лікарів і сім медсестер.

Тимчасовий госпіталь в «Ленекспо» прийняв перших хворих на початку травня. На нього в Смольному покладали великі надії. Планувалося, що він розвантажить систему охорони здоров’я: павільйони приймуть у себе пацієнтів з «легким» COVID-19. Зміцнитися оптимізму завадили скарги на нещадні умови.

Кореспондент «Росбалта» з’ясував, наскільки погана ситуація в госпіталі і чому мріям чиновників не вдалося збутися.

На сторожі вашого здоров’я

Павільйони «Ленекспо» оточують два паркану. Зовнішній — зразок спокійних часів, стоїть давно. Внутрішній, новий, з колючкою — прапор пандемії. Можливо, керівництво не хоче, щоб пацієнти втекли. Такі випадки в «коронавирусную» епоху траплялися вже не раз.

Навколо мірним кроком ходять силовики: поліція і росгвардейцы, всі в масках. Спрямований на них об’єктив не помічають, або роблять вигляд. Далеко біля входу в павільйон людина в білому халаті щось обговорює по телефону. За межі огородженої території медики однак не виходять.

Зовні комплексу стоїть пожежна машина. Співробітники щось жваво обговорюють, стоять щільно один до одного — без соціальної дистанції в 1,5 метра. Робота, мабуть, нудна: спостерігати, чекати. Рятувальників напевно покликали на випадок, якщо замкне проводка і виникне пожежа — і таке відомо Петербургу.

Тишу і спокій порушив гучний голос. До паркану підійшов чоловік у куртці. Назватися не захотів, але говорить ввічливо.

— Юначе, навіщо ви мене фотографуєте?

— Я фотографую не вас, а оточення. Види навколо.

— Ви що, ніколи колючого дроту не бачили?

— Бачив, дякую за запитання.

— Дивіться, щоб моє обличчя не потрапило до вас на фото, а то…

Пішов дощ, різко похолодало, так що довелося піти. Сьогодні краще поберегти своє здоров’я. Всередину госпіталю все одно б не пустили. Табличка на вході ясно говорить: «Карантинна зона».

Історія однієї пацієнтки

«Ленекспо» здалеку виглядає мирно — на противагу тому, що відбувається всередині. Про умови в госпіталі можна було так і не дізнатися, якщо б одна пацієнтка не наважилася розповісти про них в соцмережах.

Оксана Кутафіна-Шишлова поступила в лікарню з двосторонньою пневмонією, однак перший аналіз COVID-19 не підтвердив. Довелося чекати другого результату — і тимчасовим притулком став госпіталь «Ленекспо», куди звозять пацієнтів з легкою формою коронавіруса.

«І ось тут починається справжнісіньке пекло!», — почала дівчина.

З власного досвіду вона прийшла до висновку, що по сусідству з підтвердженими ковид-хворими може виявитися пацієнт з негативним мазком — не без ризику заразитися. І все це — «в непровітрюваному ангарі, з підвальній смородом, із загальними для всіх туалетами і душовими», додала петербурженка.

«Потрапляючи сюди, ви, як би не хотіли, змушені контактувати з ковидными. Ви нічим не обгороджені. Спимо як в примірювальній, тільки от шторки немає. Зате обіцяна тумбочка є. На прохання перевезти мене назад в лікарню або відправити додому ніхто ніяк не реагує і кажуть: не годиться. І нікого не цікавить той факт, що у мене пролеченная пневмонія, але не зажівшая», — зазначила дівчина.

Розповідь пацієнтки викликав широкий резонанс. Офіційним відомствам довелося тут же реагувати.

Двовладдя веде до нестиковок

Епідемію коронавіруса в Північній столиці висвітлюють два відомства: комітет з охорони здоров’я і Росспоживнагляд. Чиновники підпорядковуються різним рівням влади, а тому позиції узгоджуються не завжди. Так вийшло і в ситуації з пацієнткою «Ленекспо».

Кореспондент «Росбалта» подзвонив в Управління Росспоживнагляду по Петербургу. Варто було з’ясувати, чи може госпіталь приймати городян без позитивного тесту на COVID-19.

«Кожен окремий випадок треба просто розбирати. Тут треба дізнаватися, хто, де, чому, тому що, по ідеї, там повинні бути підтверджені випадки», — відповіли в прес-службі.

На той момент у відомстві ще не знали подробиці про пацієнтку «Ленекспо», але кілька разів наголосили — тільки діагностований коронавірус.

Тим часом у комздраве підготували довгоочікувану відповідь. Основний посил прес-релізу: будь-який хворий з пневмонією розглядається як COVID-позитивний, оскільки лабораторні тести нерідко помиляються. Ось така презумпція винності.

«Звичайно, умови розміщення відрізняються від готельних або санаторних, але разом з тим вони задовольняють мінімальним потребам: пацієнти мають спальне місце, забезпечені якісним харчуванням та цілодобовим медичним наглядом», — так відповіли на скарги петербурженки в комітеті.

Саму дівчину на тлі резонансу відпустили додому — на режим ізоляції.

Все змішалося в домі «Ленекспо»

З’ясувалося, що з проблемами зіткнулися і інші пацієнти. Глава муніципального освіти «Гавань» Неллі Вавилина регулярно розміщує в соцмережах історії городян, госпіталізованих в «Ленекспо», — зі скріншотами листувань.

«Цей госпіталь був призначений для хворих з легкою формою, які не можуть перебувати вдома: ніхто не буде доглядати або у них знаходяться діти або літні родичі. Тобто ідея спочатку непогана», — розповіла кореспонденту «Росбалта» Вавилина.

За її словами, в результаті в «Ленекспо» стали звозити всіх підряд: «легенів», «важких» пацієнтів з ускладненнями та без них, а також контактних здорових. Умови ж змісту, як зазначила Вавилина, особливо пригнічують. Джерело в госпіталі підтвердив побоювання кореспонденту «Росбалта».

«До нас почали надходити все підряд: і з позитивними, і з негативними мазками. Люди не розуміють, що вони у нас роблять, тому що у них два негативних тесту, по комп’ютерній томографії все чисто. І нам доводиться їх класти по сусідству з пацієнтами, у яких два позитивних мазка і запалення легенів», — розповів співрозмовник.

За його словами, це порушує всі обіцянки, які надходили від керівництва — госпіталь «Ленекспо» виявився зовсім не для «легких» хворих. Цій категорії пацієнтів не потрібні крапельниці і антибіотики, лікування проходить саме так, відзначило джерело.

«Спочатку не було напливу народу. Але потім було дано сигнал, що до кінця свят треба закласти в „Ленекспо“. Цілодобово, вдень і вночі, до нас почали надходити пацієнти. Звичайно, препаратів стільки не було. Виходять такі казуси, що антибіотик є, його два дні капають, а потім він закінчується, його не встигли привезти. У підсумку — перерване лікування. Це по-перше. А по-друге, вільних рук не вистачає. Деякі антибіотики капаются з інтервалом у 12 годин, і це чисто фізично зробити не можна», — розповів співрозмовник.

Він вказав на корінь проблеми: на 450 пацієнтів всього п’ять лікарів і сім медсестер, з яких лише два працюють з хворими. До того ж медики стали хворіти і йти на лікарняний. Ймовірно, умови утримання в «Ленекспо» не викликають бажання повернутися на роботу. Страждає, наприклад, вентиляція.

«У кого інтоксикація, їм жарко. У кого пневмонія, їм холодно. Все спочатку було продумано жахливо», — пояснив співрозмовник.

І навіть онкохворі

Відомо, що пацієнти з раком — в групі ризику COVID-19. Пов’язано це з тим, що лікування злоякісних пухлин знижує імунітет. У результаті організм не здатний протистояти вірусним атакам.

У госпіталі «Ленекспо» можуть перебувати десять онкопацієнтів. Подробиці повідомив один з них, раніше проходив лікування в НМИЦ онкології ім. Петрова.

«Полкурса пройшло, і 23 квітня почався цей дурдом, коли нас спочатку ізолювали на тиждень, потім стали брати тести. З трьох тестів два були негативні, один позитивний, і на початку травня мене направили в „Ленекспо“. Перший тиждень нас було небагато, все було дуже добре, нас годували, лікарів вистачало», — розповів співрозмовник, що побажав зберегти анонімність.

Ситуація змінилася, коли пацієнтів стало різко більше. За словами онкохворого, лікарі перестали встигати, а умови погіршилися.

«Душові і туалети не пристосовані на таку кількість людей. Всі підтікає, все в жахливому стані. З’явилися люди, які реально хворіють, з симптомами зовсім не легкими», — зазначив співрозмовник.

Сьогодні онкохворі чекають чергових результатів на COVID-19. Яких-небудь «коронавирусных» симптомів вони не виявляють і тепер бояться заразитися.

«Імунітет у нас знижено. Ми можемо будь-який чих підхопити», — розповів співрозмовник.

Нагадаємо, в НМИЦ онкології ім. Петрова у квітні виникла спалах коронавіруса. Повідомлялося про зараження шести медиків і двох пацієнтів.

Час діяти?

Відомо, що госпіталь «Ленекспо» обійшовся бюджету в 416 млн рублів — у всякому разі, поки що. За розрахунками чиновників, ще два павільйони на 474 ліжка збільшать витрати на 165,5 млн. Цим виплати не обмежаться, з урахуванням планів по розширенню інфраструктури.

Поки що в Смольному не пояснили, чому обрали саме «Ленекспо», а не готелю або, скажімо, санаторії — з вже готовим обладнанням, медперсоналом. Опубліковано відповідний відкритий лист. Адресатом вказаний губернатор Північної столиці Бєглов. Його реакція поки невідома.

Тим часом голова МО «Гавань» Неллі Вавилина направила звернення до Моз і Смольний щодо ситуації в «Ленекспо». Заявниця попросила створити комісію для перевірки порушень.

Так, у скарзі вказується на необґрунтоване сусідство здорових і хворих, брак медперсоналу, обладнання, ліків, засобів гігієни. Згадані протікання в туалетах і душових, погана вентиляція, порушення правил соціального дистанціювання між пацієнтами. Схожі запити направили депутати Заксобранія. Відповіді від Смольного поки не надійшли.

Однак публічний коментар вже дали в Госпіталі для ветеранів воєн. Установа відповідає за переведення в «Ленекспо».

«З приводу води. Кулери поставлені. Випити можна багато води. Необхідну кількість ми забезпечуємо. Температурний режим: ми намагаємося, щоб він відповідав всім санітарним нормам, і для цього постійно ведуться роботи. З приводу засобів особистої гігієни. Кому не вистачає, ми закупили туалетний папір у необхідній кількості, і зубні пасти, і зубні щітки», — розповів телеканалу «Санкт-Петербург» заступник головного лікаря з терапії Сергій Улейчик.

За словами джерела в госпіталі, начальство на словах пообіцяв збільшити штаб медсестер для роботи з пацієнтами. Чи вирішує це всі проблеми?

Вранці 15 травня губернатор Олександр Бєглов проінспектував «Ленекспо». Градоначальник визнав нестачу ліків, погане харчування, однак, за його словами, проблеми вже вирішені.

Ситуацію в госпіталі глава міста описав ємним словом — «недоліки». Інші скарги пацієнтів та медиків Бєглов не згадав. Пізніше, під час доповіді президенту, він уточнив, що умови там «краще, ніж в наметі або, як ми бачили в Італії чи інших містах, практично люди на матрацах».

Тим часом до відкриття готують чергові павільйони «Ленекспо». Нові ліжка пообіцяли в Смольному. Залишилося зрозуміти, як місто вирішить усі проблеми.