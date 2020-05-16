У Росії перерахували бажаючі вийти зі складу України в області

Україна може втратити кілька областей з-за глибокого розколу в суспільстві. Таке припущення в інтерв’ю «Парламентській газеті» зробив заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ Володимир Джабар.

На його думку, зі складу країни можуть вийти Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, які в даний час «вичікують». Вони можуть піти за регіонами Південно-Сходу, які «навіть чути не хочуть про повернення до складу єдиної України», вважає Джабар.

Парламентарій зазначив, що Росію дуже турбує ситуація, при якій президент Володимир Зеленський за фактом не керує країною, а певні сили можуть розхитати державність. Він заявив, що Україна переживає дуже небезпечний період.

Член ради федерації також вважає, що Київ до кінця року може оголосити про вихід з Мінських угод. На його переконання, українська влада не збирається виконувати які-небудь пункти документа. Він додав, що Захід втомився допомагати Україні, враховуючи кризу в економіці через пандемію коронавіруса, і готовий використовувати тільки населення країни як дешеву робочу силу.

9 грудня 2019-го у Парижі відбувся вперше за три роки саміті «нормандської четвірки» сторони звернули увагу на важливість відведення сил і засобів в трьох нових пунктах до кінця березня 2020 року. За його підсумками лідери країн прийняли комюніке, яке передбачає прихильність мінськими угодами, припинення вогню до кінця року і розведення військ збройних сил України та самопроголошених республік Донбасу.