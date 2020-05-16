Українці стали активніше купувати гібридні авто

Український ринок перевернувся – українці відмовляються від дизелів та автомобілів з ГБО.

Про це повідомляє Твоя МАШИНА з посиланням на Укравтопром.

«За період з січня по квітень, збільшилися продажі гібридних авто – до 979 шт., роком раніше попит на них становив 850 шт. В результаті частка гібридів на ринку збільшилася з 3 до 4 відсотків», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, попит на нові авто з ГБО обвалився на 75%, а на «дизелі» – на 30%. Така тенденція спостерігається з початку року.

: mashyna.com.ua

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