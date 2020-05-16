Експерти: слідом за нафтовою катастрофою Росію чекає газова

За підсумками цього року найбільша компанія Росії «Газпром» ризикує стати збитковою

Мережевий аналітик Анатолій Несміян вважає, що газова криза, яка йде слідом за нафтовим, буде багато в чому на нього схожим:

«Надлишок пропозиції на ринку при скороченому попиті, причому вже зараз очевидно, що попит навіть після закінчення епідемії не повернеться на колишні рівні – економіки провідних країн (а вони ж найбільші споживачі газу) за підсумками карантинних заходів просядуть від 7 до 12 відсотків. Якщо не станеться чогось ще.

Виникає та ж проблема – або скорочення видобутку газу, або істотне зниження цін на нього. Але на відміну від нафтового ринку, на газовому немає картелів і союзів виробників. Кожен за себе, а всі домовленості можуть носити строго сепаратний характер. Тут достатньо одному великому виробнику почати діяти, як інші будуть змушені реагувати, причому абсолютно необов’язково симетрично.

Є і ще один нюанс газового ринку. Газ в силу свого агрегатного стану не так просто зберігати. Точніше, зберігати його можна або в зрідженому стані, або в підземних газових сховищах. Їх обсяги конечни, а сам газ по мірі зберігання убуває – скажімо, для зберігання його у вигляді СПГ його потрібно випаровувати, щоб за рахунок випаровування відводити тепло від основного об’єму.

Ринок газу ділиться на два сегменти в залежності від способу транспортування – трубопровідний газ і СПГ. Трубопровідний захищений складними схемами довгострокових контрактів, які укладаються таким чином, щоб звести баланс ризиків і продавця, і покупця. У невизначений і кризовий період ці схеми працюють погано, і часто виникає ситуація, коли штраф за невиконання умов контракту виявляється менш витратним, ніж виконання стали поганими умов. Тим не менш, цей ринок відносно стабільний, хоча прямо зараз падіння продажів по трубі починає викликати серйозні проблеми у всіх. Газпром, приміром, вже втратив близько 20% обсягів порівняно з минулим роком, і швидше за все, до кінця року падіння експорту тільки збільшиться.

У СПГ ситуація ще більш напружена, так як крім довгострокових контрактів скраплений газ потрапляє на “спотовий ринок – тобто, разових контрактів. Саме цей ринок зараз вносить найбільший дисбаланс, так як надлишкові обсяги скрапленого газу всі виробники намагаються збути будь-яку ціну, а значить – ціни на терміналах падають, причому дуже швидко. Якщо до кінця 2019 року ціна в 100 доларів виглядала нереальною, а прогноз на 90 доларів за тисячу кубометрів здавався повною фантастикою. то сьогодні ціна в 60 доларів – то вже реальність. На європейському ринку ціни вже нижче, ніж внутрішні російські, і продовжують падати.

Загалом, описувати обстановку можна довго і сумно. Питання в іншому – що може статися. Протиріччя наростали давно, і тепер настає час повномасштабного і гострої кризи. Питання, хто його запускає.

Очевидно, що криза почнеться на ринку ЗПГ – це найбільш ринковий сегмент газового ринку, і саме на ньому можливо балансувати ціну, попит та пропозицію щодо зрозумілими діями. В обстановці кризи мінімальна передбачуваність – це головна умова будь-яких рішень.

На ринку ЗПГ є два найбільших виробника – Катар і Австралія (77 та 75 млн тонн експорту відповідно) і чотири експортера другого ешелону – США (34 млн тонн), Росія (29 млн тонн), Малайзія (26 млн тонн) і Нігерія (21 млн тонн). Ще чотири експортера, що входять в десятку – Індонезія, Тринідад і Тобаго, Алжир і Оман – не дотягують до 20 млн тонн.

Основних ринків збуту СПГ два – Європа і Південно-Східна Азія (Китай, Південна Корея і Японія в першу чергу) Надлишок пропозиції газу на кожному з них вже оцінюється приблизно в 10%, тобто, збалансувати попит та пропозицію можна лише скороченням обсягів видобутку, так як падіння ціни – паліатив, який лише продовжує агонію ринку. Але скорочення обсягів, розпочате сепаратно, буде означати втрату частки ринку. Катар може скоротити поставки, але його обсяги в Азії негайно заповнить Австралія. Якщо скоротити поставки в Європу – їх замістити або американці, або трубопровідний газ з будь-якого напрямку.

Домовитися теж неможливо – газовий ОПЕК не створено, та й не факт, що він стане базою для домовленостей, так як США однозначно в нього не увійдуть, так і питання з Австралією неясний.

Тому газовий ринок дуже швидко провалюється все глибше, а єдиний спосіб хоч якось тримати обсяги – це зниження цін. Що проблему не вирішує – така кількість газу вже не потрібно. Потужності зберігання газу небезмежні, а значить, скоро ми побачимо повторення тієї ж картини, що і на нафтовому ринку – негативні ціни на газ. Ціна зберігання стане дорожче ціни продажу. При цьому зберігання газу, як вже сказано, зменшує його об’єм за рахунок необхідності технологічного випаровування.

За орієнтовними підрахунками, навіть без якогось “чорного лебедя”, який трапився з нафтою в березні, коли мудре російське керівництво хлопнуло дверима у Відні, навіть в поточному режимі просідання газового ринку до осені він увійде в предкатастрофіческое стан, коли будь-незначний фактор (аж до захворювання якого-небудь провідного політика або менеджера) може запустити катастрофу. І швидше за все, такий сюжет найбільш ймовірний, так як проектні дії на ринку вкрай утруднені через відсутність на ньому інструментів і механізмів домовленостей.

Спусковим гачком можуть стати якісь дії і рішення Катару – він найбільш великий виробник, і саме він понесе найбільший збиток від катастрофи (велика шафа падає голосніше). А значить – саме йому й робити перші кроки, хоча відверто кажучи, шанси на відносно благополучний дозвіл катастрофи, що насувається немає ні в кого. Питання лише в тому, хто постраждає менше за інших…»

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Про те, що ця ситуація буде означати для Росії, здогадатися неважко. Експерти каналу «Світова економіка день за днем» повідомляють, що за результатами року «Газпром» має всі шанси вийти «в мінус», що звучить досить зловісно для «національного надбання» :

«Тривале падіння економіки спровокувало різке падіння цін на російський газ в Європі.

За результатами звітності, компанія Газпром, стала збитковою за грошовим потокам. Газпром витратив на капітальні будови 190 млрд рублів. Це більше, ніж він отримав від операційної діяльності.

У квітні спотові ціни на європейських газових хабах опустилися до $60 за тисячу куб метрів і виявилися нижче російських. Для прикладу, Газпром продає 1 тис кубів за $63 в Ленобласті і $67 в ЮФО.

Fitch прогнозує, що за підсумками року, Газпром, імовірно, знову отримає негативний грошовий потік з-за рекордно низьких цін на газ.

Що б залатати дірки в бюджеті, з початку року Газпром двічі займав в іноземній валюті, розмістивши євробонди на $3.9 млрд. Втім, близько половини цієї суми пішло на погашення вже існуючих боргів. За прогнозами економістів, загальна сума позик до кінця року може скласти до $10 млрд.

Такий борг буде вельми проблематично обслуговувати в майбутньому. Якщо економіка не відновиться до колишнього рівня до кінця року, доведеться розраховувати на підтримку держави і всебічне залучення капіталу…»

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Журналіст Василь Аленін звернув увагу на іншу сторону питання: чому, зіткнувшись з таким жорстоким кризою, керівництво «Газпрому» продовжує нестримно тринькати гроші?

«…Великий шанувальник футболу Олексій Міллер не шкодує грошей бідніючих росіян на «команди мільйонерів», які скуповують гравців пачками, такі як ХК СКА і ФК «Зеніт» (і його «фарм-клуби» ФК «Оренбург» і ФК «Сочі»). А адже ще є німецький «Шальке» з Гельзенкірхена, белградська «Црвена Звезда», спонсорський контракт з Лігою Чемпіонів УЄФА»…

При тому, що сам «Газпром» почав цей рік з мільярдних збитків, а ціни на вуглеводні впали, держкомпанії не прийшло в голову вже зараз відмовитись від непотрібних витрат і підтримати своїх громадян. Хоча б не підвищувати цього року під час пандемії для них тарифи на газ. Але ні, це така ж фантастика, якби Сєчін знизив ціни на заправках “Роснефти” через падіння світових цін на нафту.

Замість цього наше газпромівське «національне надбання» планує витратити 5,336 млрд руб. (!) на будівництво в Петербурзі експозиційної пристані для репліки лінійного корабля “Полтава” часів Петра I.

Такі ось рукозадые «патріоти». Так і будуть до самого свого безславного кінця пиляти бабло, а на залишки купувати собі за наші ж з вами гроші фальшиві іміджі за кордоном, будувати картонні рейхстаги і витрачати мільярди на заборонені для перегляду громадян салюти в Москві.

А для вас, росіяни, грошей немає…»