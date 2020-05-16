Ще одне військове злочин: окупанти починають «призовну кампанію» в Криму

В окупованому Криму Росія почала призовну кампанію. В армію країни-агресора збираються закликати 3300 кримчан. Служити їх відправлять за межі анексованого півострова — Південний округ (Ростов-на-Дону) та інші військові округи.

Як повідомляє Крим. Реалії, 20 травня очікується перша відправка призовників з окупованого Криму в російську армію, а в цілому призовна кампанія триватиме до 15 липня.

Українські органи прокуратури і представництво президента нагадали, що заклик жителів захопленого півострова в армію країни-окупанта є системним військовим злочином. Прокуратура АРК готова проконсультувати кримчан, які отримали повістки для проходження служби в російській армії.