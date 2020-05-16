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«Злочин, баригування, недоумство?»: у мережі бурхливо обговорюють знищення Україною мільйонів хв

16.05.2020

Україна знищила понад трьох мільйонів заборонених протипіхотних хв. Це було необхідно для виконання зобов’язань за Оттавської конвенції.

Про це повідомив 13 травня заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко під час онлайн-засідання Форуму співпраці з безпеки ОБСЄ.

«Ми підтримуємо міжнародні зусилля, спрямовані на повне виконання Оттавської конвенції. Згідно зі своїми зобов’язаннями, передбаченими у статті 4 Оттавської конвенції, Україна знищила понад 3 мільйони протипіхотних мін і продовжує амбітний проект утилізації протипіхотних мін ПФМ-1 і ПФМ-1С», — сказав він.

За словами представника відомства, Україна і далі буде виконувати всі підписані угоди, а також Конвенцію про заборону застосування, накопичення, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення.

Відомий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ці міни необхідні Україні для відбиття військової агресії на Донбасі.

«Злочин, баригування, недоумство? Україна сьогодні відзвітувала про знищення 3 мільйонів протипіхотних мін — тих самих, які Росія встановлює на Донбасі, і які необхідні для оборони країни на випадок вторгнення», — написав він у Facebook.

У мережі активно обговорюють посаду журналіста. Думки користувачів розділилися.

«Це не слабоумство це диверсія в чистому вигляді!» — написав один з користувачів.

«Цю хрень цивілізована армія використовувати не повинна. Ніде і ніколи», — не погодився другий.

«Можна перемогти ворога підірвавши Землю. Досить надійний спосіб. Але якщо повернутися до цих мін, то я не уявляю собі бойовий сценарій, в якому мені прийшло б в голову цю хрень застосовувати. Знаю достатньо більш надійних і менш небезпечних для мирняка способів», — додав третій.

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