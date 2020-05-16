У Києві два ЖК можуть відключити від електрики із-за заборгованості в 2,5 мільйона гривень

У Києві два житлових комплексу заборгували за спожиту електроенергію 2 500 000 гривень. Якщо борг не погасять, десять додому ризикують залишитися без електрики.

Житлові будівлі, що належать до житлових комплексів «Патриотика» (вулиця Софії Русової, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, Бориса Гмирі, 14-А, 16-А) і «Статус Град »(вулиця Завальна, 10-Б, 10-В, 10-Г), заборгували за спожиту електроенергію. Повідомляє Інформатор з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

Для подальшого стабільного енергопостачання зазначених будинків необхідно забезпечити оплату боргу і регулярність розрахунків. За інформацією компанії-електропостачальника Yasno, будівельна компанія ТОВ «Будеволюція» за два місяці накопичила борг за електроенергію майже 2,5 мільйона гривень.

«На жаль, така кризова ситуація не нова. Ми мали аналогічні випадки з будинками, які споруджувалися будівельними компаніями, що належать Войцеховському. Через системної несплати, накопичення боргу, відсутність діалогу з інвесторами було неодноразово допущено повне відключення будинків від електроенергії», — пояснив Петро Пантелєєв.

Він зазначив, що місто готове надати необхідну правову, технічну або консультаційну допомогу для вирішення кризи.

«Розумію, що інвестори, що вклали свої кошти в житло, яке не добудував забудовник, стали, по суті, заручниками ситуації. Фактично, зазначені житлові комплекси вважаються об’єктами незавершеного будівництва, а не введеними в експлуатацію житловими будинками. Для повноцінного і

безпечного функціонування житлових комплексів необхідно виконати технічні умови, щоб переключити будівлі на постійну схему електропостачання. Однак це повинен зробити забудовник, або, якщо останній відмовляється це зробити, інвестори. Робити це за рахунок коштів платників податків, тобто за рахунок міського чи державного бюджету, — незаконно », — повідомив заступник голови КМДА.

Петро Пантелєєв також закликав представників компаній, що здійснюють обслуговування будинків і відповідальні за своєчасні взаєморозрахунки, вести чесний діалог з інвесторами і доносити до них реальне положення справ. Зокрема, йдеться і про необхідність виконання технічних умов.