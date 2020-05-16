НАБУ отримало доступ до документів по преміях у «Нафтогазі»

Детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до документів про виплату премій працівникам «НАК «Нафтогаз України». Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд, повідомляє видання 368.media з посиланням на матеріали виробництва.

За даними слідства, члени наглядової ради, голова та члени правління «Нафтогазу» зловжили своїм службовим становищем при виплаті премій співробітникам компанії.

За результатами розгляду Арбітражним інститутом Торгової палати Стокгольма у лютому 2018 року було прийнято рішення, яким задоволено вимоги НАК «Нафтогаз України» про стягнення з ВАТ «Газпром» заборгованості по транзиту на загальну суму $4,67 млрд Також рішенням було проведено взаємозалік задоволених вимог за рішеннями у спорі між компаніями щодо купівлі газу від грудня 2017 року і в суперечці про транзит газу від лютого 2018 року на суму близько $2,1 млрд.

Наглядова рада «Нафтогаз України» в квітні 2018 року прийняв рішення про виплату винагороди правлінню та іншим працівникам компанії у зв’язку з їх значним «особистим внеском у перемогу над ВАТ «Газпром». В цілому такі премії отримав 41 працівник товариства. На підставі рішення наглядової ради, членів правління та працівникам компанії планувалося винагороду в розмірі 1% від суми загального виграшу в розмірі $43,6 млн.

Однак на момент прийняття відповідного рішення гроші на користь Наку від «Газпрому» не надходили. При цьому в протоколі зазначеного засідання наглядової ради «Нафтогазу України» не наведено перелік працівників та розмір премій підлягають до сплати, а також не зазначено розміру внеску кожного працівника в перемогу над «Газпромом».

«Таким чином детективи побачили наявності в діях чиновників підприємства ознак зловживання. У зв’язку з цим суд надав детективам НАБУ дозвіл на вилучення завірених копій, які перебувають у володінні НАК «Нафтогаз України», а саме службових записок, якими ініціювалася виплата премій працівникам», – йдеться у публікації.

Раніше SKELET-info повідомляв, що голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв відмовився надати інформацію про розмір зарплати керівництва компанії на запит першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

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SKELET-info

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НАБУ отримало доступ до документів по преміях у «Нафтогазі» оновлено: 16 травня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0