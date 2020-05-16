Дагестанського лікаря стали переслідувати після розповіді про ситуацію в лікарні

Лікаря Левашинской районної лікарні в Дагестані Айшат Нажмудинову викликали в прокуратуру після того, як вона зрадила гласності ситуацію в лікарні і в цілому в районі. Як розповів кореспонденту «Росбалта» колега лікаря, доцент РУДН, співзасновник московського центру культури «Дагестан» Магомед Абдулхабиров, виступ медика викликало невдоволення у медичного начальства.

Айшат Нажмудинова написала лист Магомеду Абдулхабирову, а вже він переслав його міністру охорони здоров’я Дагестану. У зверненні лікар повідомила про масові захворювання медпрацівників, які, за її словами, працюють без масок, спецхалатов, рукавиць, засобів для обробки рук. Стаціонар, за інформацією лікаря, переповнений, але медики не отримують доплат.

Історія отримала розголос, а Нажмудинову викликали в прокуратуру Левашинского району. Виникло побоювання, що її можуть звільнити і навіть за новими статтями звинуватити у поширенні інформації за коронавирусу. Однак коли громадськість дізналася про цю історію, то тональність правоохоронців змінилася.

«Прокурору зателефонували і запитали, чим він там займається. І він відповів, що він тільки хотів отримати інформацію від Нажмудиновой про те, що вона бачила в лікарні. Але краще б він сам пішов в лікарню і подивився, що там коїться», — сказав Магомед Абдулхабиров.

Після візиту до прокурора Айшат Нажмудинова знову вийшла на роботу. Її колеги сподіваються, що після уваги громадськості вона уникне переслідувань за правдиву розповідь про ситуацію в охороні здоров’я.