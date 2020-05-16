Медики досі не отримали закуплені захисні костюми, в МОЗ валяти все на китайців

На початку квітня МОЗ закупило у китайського виробника 70 тис. комбінезонів для медиків, заплативши за це на 40% більше, аніж вартували вітчизняні аналоги. Тоді у відомстві виправдалися тім, що начебто в костюмів набагато вища якість.

Ці засоби захисту малі поставити в Україну ще до 1 травня. Однак на дворі вже 15-те число – а лікарі так досі нічого і не отримали. Скандал в інтерв’ю «BBC Україна» прокоментував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Це не просто костюми іншої якості. Є костюм маляра, а є костюм біологічного захисту. Я думаю, що ви розрізняєте, що це абсолютно інша продукція», – зауважив він.

Далі Степанов запевнив, що коли міністерство та закордонний постачальник укладали договір – то за ним костюми в Україну малі привезти якраз до 1 травня. Але…

«25 квітня ми отримали лист від китайської сторони, що Державна митна служба Китаю ввела певне обмеження на експорт матеріалів – костюмів і засобів захисту», – зазначив міністр.

Він додав, що за останніми даними, костюми «вже у Повітря» та «їх вантажать». А перший борт з вантажем має вилітати у п’ятому ятницю, 15 травня.

«Мають прибути до України найближчими днями. Є затримка з постачанням – це форс-мажор, бо це було рішення китайської влади і стосувалося не тільки товарів для України, а й для багатьох інших країн, – запевнив Степанов.