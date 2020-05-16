Прискорить вибори в ОРДЛО. Як Єрмак продовжує виконувати план Козака по Донбасу

Як тільки цей сценарій буде затверджений усіма сторонами нормандського формату, збереться саміт нормандської четвірки на вищому рівні. Де Зеленський з Єрмаком оголосять нам, що 25 жовтня ОРДЛО повернуться в Україну. На цій благої вісті «слуги народу» побудують свою виборчу кампанію на місцевих виборах.

А після того, як «слуги» відсвяткують перемогу, раптом з’ясується, що ніякої реінтеграції ОРДЛО не сталося — навпаки, ці території відрізані від України безповоротно. До реалізації плану Козака по Донбасу залишилася одна задача — дотиснути Берлін і Париж, пише DSNEWS.ua.

Україну повільно, але впевнено йдуть до прямих переговорів з ОРДЛО. Черговий такий зсув стався 13 травня. У Берліні побував заступник керівника адміністрації Путіна Дмитро Козак. Він провів там «консультації щодо врегулювання конфлікту на сході України».

Про що домовився Козак в Берліні

Після повернення до Москви він похвалився цими переговорами, виступивши в ефірі телеканалу «Росія-24». За словами Козака, він зустрівся в Берліні з якимось помічником канцлера Ангели Меркель. «Це були двосторонні консультації, оцінка поточної ситуації та погляд на майбутнє», — пояснив він.

Про результати він розповів так: «Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів і в нормандському форматі, і в Тристоронньої контактної групи в Мінську. Будуть дані відповідні сигнали». І далі додав конкретики: «Досягли угоди про взаємні подальших діях щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, за рішенням безлічі непростих завдань, які потребують вирішення у взаємодії з представниками Донбасу, представниками України в нормандському форматі». Конкретні рішення, нагадав Козак, повинні прийматися в рамках ТКГ або нормандського формату.

Отже, за словами Козака, Москва і Берлін «досягли угоди про взаємні подальших діях». І тепер, як можна зрозуміти, вони будуть спільно тиснути на представників України і «представників Донбасу», щоб примусити їх домовитися між собою. Тобто Москва вже як би не є стороною конфлікту, а стала посередником типу Берліна і разом з Берліном примушує до світу Україну і ОРДЛО.

Звичайно, можна було б назвати це просто фантазіями Козака. Але тут є дві проблеми. І вони свідчать на користь версії про те, що Берлін дійсно зливає українські інтереси, причому з відома або мовчазної згоди Києва або скоріше за його співучасті.

По-перше, з боку Києва не було ніяких гнівних заяв щодо переговорів про Україну, які пройшли за спиною України. Навпаки, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на наступний день заявив про те, що в Києві знали про те, що Козак вирушить до Берліна. «Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і буде знати про те, як він пройшов», — сказав Кулеба, з чого можна укласти, що на той момент, по закінченні доби, він ще нічого не знав про результати переговорів Козака в Берліні.

По-друге, з боку Берліна не було ніяких спростувань або уточнень у відповідь на заяви Козака. Спочатку реакція Берліна взагалі була відсутня. Як говориться, немов води в рот набрали. А коли російський «Інтерфакс» попросив підтвердити факт візиту Козака, в німецькому уряді заявили, що вони не коментують робочі візити і зустрічі.

Втім, Берліну все ж таки довелося визнати, що візит Козака відбувся. Справа в тому, що Козак входить до чорного списку осіб, яким заборонений в’їзд в ЄС у зв’язку з окупацією Росією українських територій. На запит «Інтерфаксу», яким чином Козака пустили в Німеччину всупереч міжнародним санкціям, в німецькому уряді відповіли: «У Європейському Союзі на випадок заборони на в’їзд є певні винятки і процедура… Виняток становлять, наприклад, переговори про вирішення конфлікту на сході України. Цих правил дотримуються».

Як бачимо, в Берліні фактично визнали, що Козак побував там для переговорів з Донбасу, тому його та пустили всупереч санкціям. Проте не потрібно поспішати звинувачувати Берлін у зраді українських інтересів і змові з Москвою за спиною Києва. Дуже схоже на те, що спочатку була змова Кремля з Банкової.

Про що змовилися Кремль і Банкова

Нагадаємо основні етапи цієї змови. 24 січня Путін призначив Козака на посаду заступника керівника своєї адміністрації — спеціально для того, щоб той займався відносинами з Україною переговори по Донбасу. 11 лютого Володимир Зеленський призначив керівником свого Офісу Андрія Єрмака, який до того займався відносинами з Росією і переговори з Донбасу. Таким чином, було створено формальна підстава для регулярних переговорів Козака і Єрмака без участі посередників (нагадаємо, в мінському форматі переговорів третя сторона — ОБСЄ, а в нормандському форматі посередниками між Москвою і Києвом виступають Берлін і Париж).

Вже 1 березня Єрмак і Козак зустрілися в Мінську. А 11 березня вони обидва поставили в Мінську свої підписи під протоколом засідання ТКГ, де було домовлено на черговому засіданні ТКГ (25 березня 2020 р.) підписати рішення ТКГ про заснування Консультативної ради «після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина». У тексті рішення йдеться, що в Консультативну раду входять з правом вирішального голосу 10 представників України та 10 представників ОРДЛО, а також з дорадчим голосом по одному представнику ОБСЄ, Росії, Німеччини та Франції.

Нагадаємо також і те, що новина про це рішення викликало в Україні хвилю обурень. Дійсно, воно являє собою саме визнання Україною суб’єктності ОРДЛО і готовність вести з ОРДЛО прямі переговори, в яких Росія брала участь би в статусі гаранта-спостерігача нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Чергове засідання ТКГ пройшло 24-26 березня в режимі відеоконференції (через карантину). Анонсоване рішення там не було підписано, Консультативна рада з ОРДЛО не був установлений.

І всі, хто обурювався, заспокоїлися, сподіваючись, що це саме їх обурення змусили Зеленського включити задню і дати вказівку Єрмаку відмовитися від попередніх планів.

Це були наївні надії. Вже незабаром Єрмак самовдоволено пояснив, що ніякої відмови від планів немає, а є просто затримка узгодження з Німеччиною і Францією. І що робота над цим триває.

Що готується зараз

30 квітня відбулися онлайн-переговори міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки. За словами Кулеби, він і його німецький і французький колеги не обговорювали установа Консультативної ради з ОРДЛО, а тільки вислухали Лаврова, докладно виклав російську позицію з цього питання.

Насправді це означало тільки те, що Берлін і Париж ще не були достатньо опрацьовані для того, щоб погодитися на таке радикальне рішення. Підкреслимо, що Німеччина і Франція у разі своєї згоди повинні виділити представника для участі з дорадчим голосом в Консультативній раді, тобто фактично для того, щоб своєю присутністю і співучастю легітимізувати прямі переговори між Україною і ОРДЛО, а також визнати за Росією статус посередника, що має призвести до зняття з Росії санкцій, накладених за агресію на сході України.

І ось після цього Єрмак і Козак почали активно обробляти Берлін і Париж, надолужуючи час, втрачений через карантин. 5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України для участі в ТКГ, включивши туди представників Кабміну і Верховної Ради. На наступний день Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав нормандської четвірки і повідомив їм, зокрема, що Зеленський посилив українську делегацію в ТКГ «для прискорення мінського процесу». До речі, цей крок виявився одностороннім, Росія аналогічного кроку не зробила.

12 травня Єрмак провів ще один телефонний розмова з політичними радниками лідерів держав нормандської четвірки. І саме після цього в Берлін пішов Козак — мабуть, дотиснути ситуацію.

Паралельно Єрмак “обробляв” громадську думку в Україні. Зокрема, він запевнив, що «Україна ніколи не буде вести жодних переговорів з так званими ДНР і ЛНР«. За його словами, Україна сприймає як представників ОРДЛО «представників громадянського суспільства, які мають єдине громадянство — українське, не брали участь у військових діях, не вбивали наших солдатів, не брали злочинних рішень, але вимушено залишилися на підконтрольних територіях, — з такими людьми ми готові говорити».

Можна чекати ще якихось уточнень і коригувань. Наприклад, не виключено, що Єрмак і Козак відмовляться від назви «Консультативна рада», і тоді ми почуємо просто про «консультації між Україною і ОРДЛО». Зеленський вже зробив для проведення таких консультацій все необхідне — включив до складу ТКГ високопоставлених представників української влади, включаючи членів уряду і парламенту. Залишилося сісти за стіл і підписати.

А всі вищезазначені уточнення і коригування — це не більш ніж камуфляж і антураж, покликаний відвернути увагу від однієї простої, але дуже важливої речі. Абсолютно не важливо, це «консультації» або «засідання Консультативної ради». Також абсолютно не важливо, це консультації з фейковими «представниками ДНР і ЛНР» або з не менш фейковими «представниками громадянського суспільства ОРДЛО» (бо яке може бути легальне громадянське суспільство під окупацією?). Важливо тільки те, що в результаті цих «консультацій» буде підписано документ між Україною і ОРДЛО, сам факт якого стане визнанням суб’єктності ОРДЛО з боку України і з боку посередників — ОБСЄ, Німеччини, Франції та Росії. Причому Росія тим самим автоматично отримає довгоочікуваний статус посередника.

Що заплановано до 25 жовтня

Звичайно ж, тут можна було б сказати, що зміст гіпотетичного документа, який буде підписаний, теж має значення. Мовляв, а раптом там все буде розписано красиво і приємно для України? В тому-то і справа, що якщо б це була нова українсько-російська домовленість — Мінськ-3, то в разі невиконання цього документа можна було б бити Путіна санкціями, як це було після невиконання ним Мінська-1 і Мінська-2. А якщо це буде документ між Україною і ОРДЛО, то і всі претензії доведеться адресувати ОРДЛО. І це вже буде назавжди — як у Грузії назавжди кордон з Абхазією і Південною Осетією.

Все це невідворотно наближається і невідкладно. Бо дату місцевих виборів в Україні — 25 жовтня — ніхто не відміняв і не відкладав, а Єрмак як і раніше наполягає на тому, що можна встигнути про все домовитися і провести у той же день, 25 жовтня, вибори в ОРДЛО за українським законодавством. А Вадим Пристайко вже який місяць розповідає нам байку про те, що у Зеленського є план Б і ще якісь запасні плани.

Насправді, зараз до реалізації плану Козака по Донбасу залишилася остання завдання. Єрмак Зеленського давно умовив. ОБСЄ спить і бачить, як би все скоріше закінчилося. Залишилося дотиснути Берлін і Париж. Щоб вони назвали план Козака, включаючи прямі «консультації» України з ОРДЛО, своїм планом і зробили вигляд, що наполегливо пропонують його Москві і Києву. Після чого Москва і Київ покряхтят, покривятся, але погодяться.

Як тільки цей сценарій буде затверджений усіма чотирма сторонами нормандського формату, в Берліні збереться саміт нормандської четвірки на вищому рівні. І за його підсумками Зеленський з Єрмаком радісно оголосять нам, що 25 жовтня ОРДЛО повернуться в Україну. На цій благої вісті «слуги народу» побудують свою виборчу кампанію на місцевих виборах. І лише після того, як «слуги народу» відсвяткують перемогу, раптом з’ясується, що ніякої реінтеграції ОРДЛО не сталося, а, навпаки, ці території відрізані від України назавжди і безповоротно, причому відрізані самою Україною, точніше-Зе-владою.