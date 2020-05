Трамп заявив про створення «супер-пупер-ракети»

Нова ракета розвиває в 17 разів більшу швидкість, ніж звичайні ракети. Проект вже отримав «зелене світло», – запевнив американський лідер.

У США розробляють «супер-пупер-ракету», яка в 17 разів швидше всіх існуючих. Про це сказав американський президент Дональд Трамп на церемонії представлення нового прапора Космічних сил США.

Трамп зазначив, що США зараз створюють «неймовірну військову техніку небаченого раніше рівня».

«Я називаю це супер-пупер-ракетою. І я чув, що вона в 17 разів швидше тих, що є зараз, якщо брати для порівняння найшвидшу ракету, яка зараз є в наявності», – заявив президент США.

Трамп нагадав, що «у Росії є ракети, які в п’ять разів швидше, Китай працює над ракетами, які швидше в п’ять або шість разів».

«У нас же – в 17 разів швидше, і цей проект тільки що отримав зелене світло… Це найшвидша ракета в світі, майже в три рази швидше (російської чи китайської)», – резюмував Трамп, не уточнивши, про який саме ракетному озброєнні йде мова.

«I call it the super duper missile»

Trump explaining how he describes a missile being developed by the Space Force that is travels at a speed 17x faster than current missiles. pic.twitter.com/bFmJj2slIJ

— Brian A. Cahn, MD (@brian_cahn) May 15, 2020