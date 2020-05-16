The National Interest: Зеленський скористався переломним моментом, щоб прискорити реалізацію своєї програми реформ

Суперечлива історія роботи Саакашвілі в Україні дає Зеленському можливість спертися на його минулий досвід. Президент знає, що Саакашвілі не дозволить використовувати себе в якості фасаду для проведення половинчастих реформ. Навпаки, рішення Зеленського в черговий раз підтвердило його прагнення до реальних змін.

Коли президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Саакашвілі віце-прем’єром з реформ, такі коментатори, як Мелінда Херінг, поспішили заявити, що у них дежавю. Дійсно, це вже не перше родео Саакашвілі в Україні. Тим не менш, є причини вважати, що цього разу все пройде краще, ніж минулого.

Але в одному Херінг була права: перша спроба Саакашвілі проявити себе в українській політиці обернулася розчаруванням. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко Саакашвілі призначив губернатором Одеської області, пославшись на дуже значні досягнення Саакашвілі в якості президента Грузії. Однак те рішення Порошенко являло собою скоріше піарівську виверт, ніж справжній крок уперед.

В Одеській області Саакашвілі розгорнув реалізацію амбітної програми, спрямованої на те, щоб зменшити ступінь державного регулювання, приборкати бюрократичний апарат і викорінити хабарництво, яке довгий час виснажувало економічний потенціал найбільшого українського порту. Кинувши виклик статусу кво, Саакашвілі викликав гнів впливових кіл – місцевих властей, які довгий час збагачувалися за рахунок цієї корупційної системи. Розчарований відсутністю підтримки з боку Києва, Саакашвілі подав у відставку і перейшов на бік опозиції.

Його популярність перетворилася на загрозу для Порошенка, чий рейтинг впав до однозначних чисел із-за припинення реформ. Незабаром після цього Порошенко Саакашвілі позбавив українського громадянства і змусив його залишити країну. У минулому році, здобувши впевнену перемогу над Порошенко на президентських виборах, Зеленський повернув Саакашвілі український паспорт. Цей крок викликав припущення про те, що Зеленський, який обіцяв зробити для країни те, чого не зміг зробити його попередник, запропонує Саакашвілі якусь посаду у своєму уряді. Однак за перший рік президентства Зеленського ніяких подібних пропозицій так і не надійшло.

Чому це сталося зараз? Є два можливих пояснення.

По-перше, на тлі пандемії коронавирусной інфекції Україна, як і багато інші країни, зіткнулася з економічною кризою небачених масштабів. Очікується, що ВВП України в цьому році скоротиться на 7,7%, а рівень безробіття в країні вже досяг неймовірних висот. Щоб впоратися з подібними потрясіннями, необхідно діяти рішуче і зухвало. А навіть самі затяті критики Саакашвілі визнають, що він неймовірно рішучий і сміливий.

Саакашвілі бачить у кризі нові можливості для України: Міжнародний валютний фонд вже продемонстрував готовність збільшити підтримку економіки України. Однак угода з МВФ на вигідних для України умовах – ті мільярди державних і приватних інвестицій, які потечуть в країну після того, як МВФ поставить свою печатку схвалення, – може бути укладена лише в тому випадку, якщо Україна продемонструє реальний прогрес у реалізації своєї програми реформ.

І тут на сцені з’являється Саакашвілі. Зеленський вважає, що Саакашвілі, який отримав освіту в Колумбійському університеті, зуміє успішно вести переговори з міжнародними кредиторами України. Зрозуміти, чому він так вважає, неважко: за час президентства Саакашвілі обсяги іноземних інвестицій у Грузії різко зросли, а ВВП країни збільшився в чотири рази. Така трансформація Грузії стала можливою лише завдяки конструктивній співпраці з міжнародними фінансовими інститутами.

Україна відчайдушно потребує точно такому ж диво. Саакашвілі закликав МВФ збільшити в два рази суму в 4 мільярди доларів, яку попередньо запропонували Україні в цьому році, і він цілком здатний переконати МВФ у тому, що Україні потрібно більше грошей для того, щоб відновити її постраждалу від коронавіруса економіку.

Міжнародні інвестори з радістю зустріли новину про призначення Саакашвілі. Глава Американської торговельної палати в Україні висловив надію на те, що Саакашвілі зуміє «струсити» систему і «пожвавити економічне зростання». І експерт по Україні Андерс Аслунд погодився з цією точкою зору.

Іншими словами, заяву Херінг про те, що Зеленський переоцінює репутацію Саакашвілі на Заході, по всій видимості, є необґрунтованим.

По-друге, призначаючи Саакашвілі, Зеленський зміцнює підтримку з боку своїх виборців. Перемога Зеленського, по суті, являла собою вираження невдоволення діями істеблішменту. Українці настільки сильно втомилися від політичного істеблішменту, що 73% виборців проголосували за актора, чий досвід у політиці обмежувався виконанням ролі президента в комедійному телесеріалі. У Саакашвілі є досвід роботи в політиці, і його агресивна нетерпимість по відношенню до корупції знаходить гарячий відгук серед українців. Він часто виступає перед українськими та міжнародними ЗМІ, висловлюючи підтримку президенту. Нещодавно аналітична компанія Ipsos запитала виборців про те, хто міг би стати найбільш результативним прем’єр-міністром, і Саакашвілі назвав список.

Судячи з реакції його ворогів, Саакашвілі, як правило, отримує високі оцінки. Його призначення викликало бурхливе невдоволення найбільш регресивних сил регіону. Російське державне телебачення негайно розкритикувало Зеленського за те, що той запросив у свій уряд «військового злочинця». В Україні проросійський «Опозиційний блок» проголосував проти призначення Саакашвілі. Однак найсильніший напад гніву охопив батьківщину Саакашвілі, де в даний час неформальним правителем залишається Бідзіна Іванішвілі – олігарх, який заробив свій статок в Росії. У відповідь на рішення Зеленського Грузія пригрозила відкликати свого посла з Києва.

Коротко кажучи, вибір Зеленського цілком розумний. А реакція Херінг – ні.

Прогнози Херінг про те, що Саакашвілі в кінцевому рахунку посвариться з Зеленським, як він посварився з Порошенком, не враховують ключова відмінність Зеленського від його попередника. Порошенко був у першу чергу олігархом, і тільки потім президентом. Врешті-решт йому просто не вистачило політичної волі для того, щоб трансформувати систему, яка дозволила йому заробити мільярди.

Стверджуючи, що Саакашвілі не зможе реформувати Україну, тому що він не зміг реформувати Одесу, Херінг суперечить сама собі. Пізніше вона пише, що спробам Саакашвілі завадив мер Одеси Геннадій Труханов – колишній союзник Порошенко. Порошенко зробив так, щоб Труханів залишився на посаді мера, незважаючи на висунуті проти нього звинувачення в розкраданні державних коштів, очевидні зв’язки з організованою злочинністю і задокументовані корупційні схеми. І після цього Херінг стверджує, що Саакашвілі не впорався з поставленим завданням?

Якби Київ надавав йому підтримку, а не вставляв палки в колеса, можливо, Одеська область вже перетворилася б у приклад успіху.

Суперечлива історія роботи Саакашвілі в Україні дає Зеленському можливість спертися на його минулий досвід. Президент знає, що Саакашвілі не дозволить використовувати себе в якості фасаду для проведення половинчастих реформ. Навпаки, рішення Зеленського в черговий раз підтвердило його прагнення до реальних змін. Призначивши Саакашвілі, Зеленський скористався переломним моментом, щоб прискорити реалізацію своєї програми реформ.

І в Україні така необхідність назріла вже дуже давно.

Христина ПУШОУ