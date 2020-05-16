Коля-балабол наговорив на 6 років. Інтерв’ю нардепа Тищенко через призму Кримінального кодексу

У президентській команді — черговий «зашквар». Заступник голови фракції Микола Тищенко тільки минулого тижня виправдовувався за те, що під час карантину працює його ресторан «Велюр», який тепер є «особистим штабом».

А вже незабаром він дав інтерв’ю «Українській правді», де наговорив мало чого конкретного, але навіть цього достатньо для того, щоб депутатом зацікавилися прокуратура та ДБР.

«В його словах є п’ять-шість статей»

Наприклад, ось як Тищенко, який очолює столичний штаб «Слуги народу» оцінив свої функції у Києві (дослівна цитата): «Фактично я є представником президента в Києві та здійснюю контроль за розпорядженнями указів президента. Грубо кажучи, все, що президент говорить з екранів, я повинен проконтролювати — як місцева влада виконує укази президента. Всі. Чітко і зрозуміло».

Відвідування нардепами свого ресторану Тищенко пояснює так: «Мої всі розмови пов’язані безпосередньо зі штабом міста Києва, безпосередньо отриманих фидбэком про те, що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва». Фактично «слуга народу» зізнається, що в ресторані «Велюр» існує паралельне управління столицею.

Юристи, до яких звернувся Главком з проханнями пояснити заяви Тищенко з правової точки зору, сприймають їх, м’яко кажучи, з подивом.

«Людина трохи не розуміє, які повноваження народного депутата і органів місцевого самоврядування, — каже Ростислав Кравець з адвокатської компанії «Кравець та партнери». — Його заяви з контролю над ними не тільки некоректні, але і провокують за собою кримінальну відповідальність. В його словах є п’ять-шість статей Кримінального кодексу (наприклад, стаття 364 «Зловживання владою або службовим становищем», стаття 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою», стаття 369-2 «Зловживання впливом», стаття 344 «Втручання у діяльність державного діяча»). За основною статтею 364, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, — покарання може досягати шести років позбавлення волі.

Прокуратура або Державне бюро розслідувань можуть відкрити на нього справу у відношенні дій, несумісних з діяльністю народного депутата. І повинні викликати його для дачі пояснень вже через п’ять хвилин після виходу цього інтерв’ю, але сумніваюся, що це відбудеться. Завтра Тищенко просто скаже, що його неправильно зрозуміли».

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Екс-нардеп кількох скликань Юрій Ключковський, який був одним з ідеологів реформи децентралізації, також вважає, що у висловлюваннях популярного фронтмена від «Слуги народу» є ознаки кримінального злочину: «З таких висловлювань треба голосно сміятися, тому що це повна безграмотність члена законодавчого органу, але якщо він вчиняє дії, спрямовані на це, ми маємо справу з кримінальним злочином. Тому що тут відбувається перевищення службових повноважень. Є виборна влада, є місцеве самоврядування, є КМДА, і таких функцій, про які говорить Тищенко, закони не передбачають».

Втім, політолог Володимир Фесенко вважає, що до заяв депутата-ресторатора треба ставитися поблажливо. Тому що це не більше, ніж хвастощі. «Він — глава штабу «Слуги народу» в Києві, і це його особиста трактування свого статусу. Тищенко, як і президент Зеленський, не був раніше в структурах державного управління і він видає бажане за дійсне. І яку кримінальну статтю йому можна за це приписати?», — запитує Фесенко.

Як би не було, скандальний ресторатор, який якось порівняв «формулу Штайнмайера» з надувною лялькою, продовжує робити все, щоб «Зе-команду» продовжували сприймати як збіговисько людей, які зовсім не «фільтрують» те, що говорять. Але одна справа — коли не дуже пристойні речі випливають з анонімних чатів «слуг», інша — коли дивні уявлення про світ політики нової хвилі транслюють свідомо — у великому інтерв’ю.

Павло Вуєць, опубліковано у виданні Главком