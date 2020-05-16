Держдеп злякався російських дій в Арктиці

Росія, нібито нарощуючи військову присутність в Арктиці, ставить під загрозу лінію протичовнової оборони НАТО в Північній Атлантиці. З таким висновком виступив на брифінгу Перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Майкл Мерфі, пише ТАСС з посиланням на стенограму конференції.

У своїй промові Мерфі посилався на заяву держсекретаря США Майка Помпео, який мав намір винести на порядок денний питання реагування в регіоні. «Китай і Росія все активніше намагаються кидати виклик інтересам США, Заходу і союзників. (…) Арктичний регіон від цього не захищений», — заявив представник Держдепу.

Зокрема він зазначив розгортання систем С-400 на Кольському півострові. За словами Мерфі, це виходить за рамки територіальної оборони. Крім того, він приділив увагу формуванню російського Об’єднаного стратегічного командування на базі Північного флоту.

На початку квітня заступив на бойове чергування зенітний ракетний полк протиповітряної оборони Північного флоту, сформований в 2019 році на півночі Якутії і оснащений системами С-300ПС. Під охорону взято повітряний простір російської Арктики і ділянки Північного морського шляху.

Про «дестабілізуючих дій» Росії в Артике США повідомляли ще в травні минулого року. Тоді Помпео підкреслив, що Вашингтон буде нарощувати військову присутність в регіоні, відновлювати флот криголамів і проводити навчання в регіоні. Він додав, що інтереси в Артике у США склалися ще до покупки Аляски.