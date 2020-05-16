Принц Гаррі і принц Вільям записали звернення на честь мами

Принц Вільям і принц Гаррі після того як останній відмовився від ряду обов’язків, практично не спілкувалися і лише зараз, після кількох місяців мовчанки, брати вирішили поновити стосунки і записали послання про роботу благодійного фонду принцеси Діани, який був створений в пам’ять про їх покійної матері.

“Я хотів би передати свою підтримку і слова подяки всім співробітникам, волонтерам і прихильникам Diana Award, – сказав Вільям в публікації на сторінці фонду. – Мій брат і я дуже високо цінуємо ту роботу, яку ви робите для виховання, розвитку та підтримки молодих людей, особливо в наш непростий час. Ваша турбота в цей тривожний період для багатьох так само важлива, як і раніше”.

У дописі також можна побачити фото принців з мамою, що явно вказує на те, що брати примирилися. І це прекрасно!

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Публикация от The Diana Award (@dianaaward) 14 Май 2020 в 6:37 PDT

: bilshe.com

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