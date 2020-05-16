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До Києва прибули ще три рейсі з українцями – з Парижа, Берліна і Загреба

16.05.2020

За минулу добу, 15 травня, до Києва прибули ще три евакуаційних рейсі з Парижа, Берліна і Загреба.

Про це повідомляє Держприкордонслужба країни вранці в суботу.

“Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” в пункті пропуску “Бориспіль” оформили 265 осіб.

Охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Усі інші без винятку пасажири встановили мобільний додаток “Дій вдома” та зобов’язаннями язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок “Дій вдома” прикордонники перевірили під час паспортного контролю.

Зазначимо, що загалом минулої доби прикордонники оформили на в’їзд в Україну та виїзд з України понад 16,2 тис. осіб”.

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