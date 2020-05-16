Українців просять не купувати квитки на літаки: все одно нікуди не полетять

Авіаперельоти в Україні почнуть відновлювати вже з 23 травня. До 1 червня на український простір повернуться вже три авіакомпанії — Wizz Аіг, Czech Airlines і Lufthansa. Але експерти кажуть, квитки купувати поки що не треба поспішати.

Про це розповіла Styler Леся Самаріна, адвокат, керівник Дніпропетровського офісу юридичної фірми «Ільяшев і Партнери».

«Якщо кордони будуть все ще закриті, то рейс, звичайно ж, буде скасовано. У відповідності з «Правилами повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу» авіаперевізники вправі скасувати рейси з пропозицією альтернативи пасажирам або повернення грошей за квиток. Якщо пасажира не влаштовує запропонований авіакомпанією рейс на більш пізню дату, він має право вимагати повернення коштів», — сказала експерт.

Юрист каже, що авіакомпанія має право відмовити пасажиру у поверненні грошей за квиток. Але при цьому кожна компанія може встановлювати свій порядок повернення коштів, а в деяких випадках гроші за квиток все ж не повернуть.

«Багато авіакомпаній вже змінили правила обміну та повернення квитків — скасовують штрафи, застосовують ваучери, а також пропонують певні умови повернення квитків або перебронювання. Однак слід пам’ятати, що авіакомпанія має право відмовити в поверненні коштів, якщо квиток був куплений за спеціальним «невозвратному тарифом», — резюмувала Самаріна.