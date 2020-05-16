Помічника голови Нацполиции в Одеській області підозрюють у розтраті 850 тисяч

ДБР оголосило про підозру у розтраті 850 тисяч грн екс-заступнику начальника поліції Харківської області, а нині помічник начальника облуправління поліції в Одеській області Михайлу Зленко.

Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, в 2018 році заступник начальника ГУ Нацполиции систематично здійснював перерахування бюджетних грошей одному з підприємств за фіктивний ремонт та сервісне обслуговування службового автотранспорту. Його підлеглий, у свою чергу, запевняв і передавав на підпис керівництву акти виконаних робіт, знаючи, що ремонтні роботи не проводилися, – йдеться в повідомленні.

Підозра оголошено за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що в харківській поліції Михайло Зленко, працював з начальником облуправління Олегом Бехом, також як і сьогодні в Одеській області.

Як розповіли в прокуратурі Харківської області, в 2018 році фігуранти вирішили заробити і придумали схему розкрадання бюджетних грошей. До справи залучили керівника одного з харківських автосалонів.

Колишній заступник начальника ГУНП підписував акти виконаних робіт за надані послуги з технічного обслуговування та ремонту службового автотранспорту, які фактично не надавалися. Також за його рішенням гроші з банківського рахунку Нацполиции перераховувалися на рахунок автосалону. При цьому екс-провідний інженер поліції візував і передавав на підпис керівникам акти виконаних робіт, знаючи, що ремонти не проводилися, — пояснили в прокуратурі.