Як карантин в Україні впливає на домашнє насильство. Куди звертатися жертвам

У країнах ЄС, де карантин ввели раніше, ніж в Україні, ще в березні зафіксували зростання домашнього насильства. Вже за перший тиждень після введення карантину, в деяких країнах Євросоюзу кількість випадків побутового насильства зросла на третину.

У Франції кількість звернень зросла на 30%. У Великобританії кількість жінок, убитих чоловіком вдома, зросла утричі, а кількість дзвінків на гарячі лінії — майже наполовину. В Італії 8-15 березня кількість звернень щодо домашнього насильства на 55% перевищує показники за той же тиждень у минулому році. В ООН заявляють, що із-за карантину спалах домашнього насильства спостерігається і у всьому світі. Телеканал Hromadske розповідає, як впливає карантин на рівень домашнього насильства в Україні, хто допомагає його жертвам та як розпізнати насильство і постаратися себе убезпечити, а також куди звертатися постраждалим.

«Пандемія всередині пандемії»

Домініка Стояноска, керівниця Офісу ООН Жінки в Україні, стверджує, що кількість дзвінків на гарячу лінію із запобігання домашнього насильства з початку карантину зросла на 30%. За її словами, під час вимушеної ізоляції жінки страждають від домашнього насильства, і від нерівномірного поділу праці. Опитування соціологічної групи «Рейтинг» показав, що під час ізоляції жінки виконують більше домашньої роботи, а чоловіки більше часу витрачають на сон, алкоголь, секс і спорт.

«Ми говоримо, що пандемія ставить всіх в однакову ситуацію, але це насправді не так. Тому що вплив на жінок і чоловіків різний, ми бачимо це разом з тим, як поширюється хвороба, — розповіла Стояноска Hromadske International. — Домашнє насильство раніше називали пандемією. Тепер це пандемія всередині пандемії».

Але Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ, у коментарі hromadske стверджує, що в березні зростання кількості викликів поліції через домашнього насильства не було:

«У період карантину кількість дзвінків на лінію 102 щодо домашнього насильства не збільшилося: з 12 березня по 7 квітня дзвонили 42 тисячі разів, тобто за добу — 1500 дзвінків. З 1 по 11 березня, ще до введення обмежувальних заходів, було 1600-1650 щоденних повідомлень».

Катерина Павліченко зазначає, що, можливо, збільшення кількості звернень не фіксують, тому що в умовах карантину кривдник завжди знаходиться поруч і не дає можливості подзвонити в поліцію. Така ж ситуація і в сусідній Молдові. Молдавські фахівці з організації по боротьбі з домашнім насильством «Ла Страда» розповіли журналістам Ziarul de Gardă, що це відсутність зростання звернень — це «дуже тривожний сигнал, особливо зараз, коли більшість співробітників правоохоронних органів залучені в реалізацію обмежувальних заходів щодо запобігання розповсюдження вірусу COVID-19».

Катерина Левченко, Урядова уповноважена у гендерній політиці, вважає, що потерпілі можуть не звертатися за допомогою, тому що не впевнені, що поліцейські приділять проблемі достатньо уваги в таких умовах. У коментарі hromadske вона зазначає, що на «гарячих лініях» помітне незначне зростання кількості звернень. Наприклад, на національну «гарячу лінію» з протидії домашньому насильству в середині березня зверталися понад 60 разів на добу. Але вже наприкінці місяця ця кількість зменшилася на третину, що відповідає звичним показниками.

А ось в громадських організаціях зростання кількості звернень під час карантину фіксують майже кожен день. Кривуляк олена, координаторка напрямки гарячих ліній громадської організації «Ла Страда», розповідає: у березні надійшло 1600 дзвінків. Для порівняння, до карантину найчастіше телефонували в новорічні свята — 1100 разів.

Карантин або допомогу?

5 квітня Юлія викликала поліцію — її знайома з-за карантину виявилися замкнені в квартирі з маленькою дитиною і кривдником. Бігти в Києві було не до кого. Юлія поговорила з операторкой 102 — та ставила чіткі і доречні питання, тому Юлія сподівалася, що розмова не пройде даром.

Але через годину їй зателефонувала сама потерпіла — не дочекавшись поліції, вона втекла з дому. Ще через півгодини подзвонив поліцейський з питанням: «Ну що там?». Розмовляти вже було не про що. Після того, як Юлія розповіла цю історію в Facebook, їй подзвонили з поліції, щоб розібратися в ситуації. Потерпіла наразі перебуває в безпечному місці.

Кривуляк олена стверджує, що на роботу поліції скаржиться приблизно половина абоненток «Ла Страда»:

«Я не кажу, що поліція нічого не робить. Але бувають ситуації, коли дільничні відмовляються приходити до сім’ї, посилаючись на карантин. Або поліція приїжджає на виклик і намагається тиснути на жінку — мовляв, як можна виставити вашого чоловіка на вулицю, вам не шкода, що він заразиться? Але смерть від домашнього насильства дорівнює смерті від коронавіруса — в обох випадках ми втрачаємо людини».

Кривуляк олена каже, що випадків, коли поліція не виконує свої обов’язки, багато. Наприклад, чоловік повернувся із заробітків у Польщі і перебуває вдома на самоізоляції. Він і до карантину бив і принижував дружину і дитину, але тепер він весь час вдома, почав пити, тому випадки насильства стали більш частими. Коли ж жінка зателефонувала в поліцію, їй порадили піти до сусідів, адже чоловіка виставити за двері неможливо через карантин.

«Ла Страда» зверталася у МВС, щоб дізнатися, чи немає внутрішніх розпоряджень про зміни в роботі із-за карантину. Але їх запевнили, що таких вказівок не було. Це також підтвердили в коментарі hromadske. Але про те, як діє керівництво МВС, коли поліцейські не виконують своїх обов’язків, відповіді ми не отримали.

«Потреби людей, яких не видно»

Кількість звернень у благодійний фонд «Слов’янське серце», що працює на Донбасі, з початку карантину зросла вдвічі. Так стверджує Катерина Ханева, координаторка напрями щодо запобігання і протидії гендерно-обумовленого домашньому насильству.

Мобільні бригади «Слов’янського серця» продовжують виїжджати за зверненнями — поки що це один з небагатьох сервісів в регіоні, який не перейшов в онлайн-формат. Катерина Ханева каже, що дистанційна допомогу часто недоступна жінкам біля лінії розмежування. На її думку, через карантин у Донецькій області погіршилася ситуація з доступом до правосуддя та до безкоштовної правової допомоги.

«У Волновасі жінки розповідали, що із-за фінансових труднощів навіть рахунок мобільного не можуть поповнити. Ми буваємо в місцях, де зв’язку нема взагалі. Добре, що є інформування, дистанційна робота бюро правової допомоги та судів. Але є потреби людей, яких навіть не видно», — пояснює Катерина Ханева в коментарі hromadske.

Зараз ризик домашнього насильства у прифронтовій зоні зростає ще і із-за економічної нестабільності, викликаної карантином. На територіях поблизу лінії розмежування робочі місця часто були пов’язані з сервісом для жителів непідконтрольних територій. Тепер цієї роботи немає.

«Економічні проблеми — одна з причин зростання напруги в сім’ях і страху жінки звертатися за допомогою. Ця прірва в наших областях стрімко розширюється. Це може призвести до значних соціальних наслідків», — вважає Катерина Ханева.

Небезпечна ізоляція

У Ганни (ім’я героїні змінено) з Полтавської області двоє дітей. Коли терпіти насильство чоловіка стало не під силу, вона подзвонила в поліцію — приїхали, але термінове заборонене припис не винесли. Причина — карантин, не виганяти ж його на вулицю. Ганна забрала дітей і пішла з дому. Просилася в лікарню переночувати, але їй відмовили.

Тоді жінка зателефонувала в «Ла Жнива» і сказала, що опинилася на вулиці. У «Ла Страда» зв’язалися з полтавським притулком, домовилися про місце для Анни, але вона все одно не могла туди дістатися. У підсумку приїхала із села до обласного центру на таксі. Тепер живе у притулку разом з дітьми.

Кривуляк олена розповідає, що не всі можуть заплатити за таксі. Неможливість дістатися до притулків через припинення роботи громадського транспорту — поширена проблема.

«Шелтер знаходяться переважно у великих містах, — пояснює Олена Кривуляк, — тому у жінки з області фізично немає можливості доїхати до нього».

В Україні діє кілька десятків шелтеров — і державних, і заснованих громадськими організаціями або міжнародними фондами. Щоб потрапити туди під час карантину, необхідно надати довідку про стан здоров’я, в деяких випадках — пройти флюорографію. Не всі притулки продовжують приймати жінок під час карантину — наприклад, шелтер в Маріуполі відмовився, щоб не піддавати мешканок небезпеки.

У різних регіонах функціонують вісім притулків, які допомагала створювати міжнародна медична організація HealthRight International. У всіх продовжують приймати жінок. Денні консультаційні центри і мобільні бригади продовжують працювати онлайн або по телефону.

Штаб-квартира HealthRight International в Нью-Йорку попереджає про високий рівень ризику інфікування в притулках, рекомендує селити новоприбулу жінку в окрему кімнату і забезпечувати два тижні самоізоляції. Але Галина Скіпальська, директорка HealthRight International в Україні, каже, що виконати таку рекомендацію неможливо.

«Жінки живуть по двоє в кімнаті. Ми забезпечуємо всіх масками, антисептиками, пояснюємо важливість обмежених соціальних контактів. Діти гуляють на балконі, наша квартира на першому поверсі, тому ми майже не заходимо у під’їзд, — розповідає вона. — Соціальні працівники приїжджають на кілька днів, і ми завжди говоримо про те, що варто залишатися вдома при найменших симптомах».

Один з шелтеров мережі — соціальна квартира в київській багатоповерхівці, куплена на кошти донорів в 2013 році. Нещодавно у одного з мешканців будинку виявили коронавірус. Незважаючи на це, в соціальну квартиру прийняли ще одну жінку, з якою була завчасна домовленість, і чекають ще одну клієнтку. Її попередили про ризик, але жінка бачить у цьому меншу загрозу для життя, ніж у перебуванні з агресором.

Зараз у деяких областях випадки звернення в денні центри мережі почастішали в 3-5 разів — але не завжди через домашнього насильства. Іноді люди просто не знають, де отримати інформацію про карантин, турбуються і хочуть з кимось поговорити.

За словами Катерини Левченко, більшість притулків у Києві заповнені. В деяких містах — Київ, Харків — створили кризові кімнати для поселення на короткий термін. Де жінки можуть перебувати протягом більш тривалого часу, ще не вирішили.

«Ми розглядаємо можливість застосувати досвід Франції, де безпечний простір створюють у спорожнілих готелях. Але поки це в процесі розробки», — каже Катерина Левченко.

Заклади, підпорядковані Міністерству соціальної політики, продовжують працювати і приймають нових потерпілих. При цьому мобільні бригади, які приїжджають на виклик тільки в умовах загрози життю і здоров’ю жінок.

Журналісти hromadske звернулися до Міністерства соціальної політики України з питанням, чи існує стратегія запобігання та захисту від домашнього насильства в умовах карантину. Поки вони не отримали відповіді.

Як розпізнати насильство і убезпечити себе

Володимир Станчишин, психолог-психотерапевт і керівник психотерапевтичного центру «Лабораторія змін», пояснює: в умовах карантину, без роботи та зустрічей з друзями, у людей немає емоційної розрядки. Але сама ізоляція не є причиною домашнього насильства.

«Карантин не створює проблему в сім’ї — він її показує. Ґвалтівник — завжди ґвалтівник, незалежно від того, явний він. Проблему легше приховати, розійшовшись в різні кінці міста. Але домашнє насильство не можна виправдати ні за яких умов — ні під час війни, ні під час пандемії. Жінка повинна пам’ятати про це», — пояснює Володимир Станчишин.

Він каже, що насильство буває фізичним, психологічним, сексуальним і економічним. Але слід розрізняти насильство і конфлікти. Насильство завжди умисне, воно завдає шкоду, порушує права і свободи людини, а головне — у кривдника є значна перевага.

«Під час конфлікту обидва можуть кричати один на одного — але під час насильства жертва не може давати рівнозначний відповідь», — говорить Володимир Станчишин.

Тетяна Харківська, психологиня «Ла Страда», зауважує:

«Не буває тільки фізичної або тільки економічної насильства — агресія зазвичай приймає різні форми. Під час карантину кількість звернень на гарячу лінію щодо домашнього насильства зростає, зокрема, щодо економічного і психологічного».

Вона додає: часто постраждалі бояться звертатися в поліцію, оскільки, наприклад, соромно перед сусідами.

Володимир Станчишин пояснює: у жінок, які регулярно страждають від домашнього насильства, є синдром набутої безпорадності — вони не вірять, що хтось допоможе. Тому важливо, щоб оточуючі, які знають про насильство, переконували постраждалу, що терпіти не можна. І передусім слід звертатися в поліцію.

Куди звертатись в Україні в разі домашнього насильства

102 — Національна поліція Україна

15-47 — урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства

116-123 або 0800500335 — «Ла Страда»

772 або 0800500225 — національна дитяча “гаряча лінія”

мобільні бригади Міністерства соціальної політики в регіонах

денні центри UNFPA

@police_helpbot — чат бот в Telegram від МВС

Автор: Оксана Расулова; hromadske