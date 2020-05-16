WADA виявило нові випадки маніпуляцій даними в Московській лабораторії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) за підсумками минулого сьогодні засідання виконавчого комітету повідомило про виявлення нових випадків маніпуляцій даними в Московській лабораторії. Згідно з повідомленням на сайті агентства, після повторної перевірки допінг-проб, датованих періодом з 2014 по 2016 рік, були зафіксовані чотири нових випадки порушень.

Як уточнює РБК, загальна кількість справ проти російських спортсменів збільшилася до 61.

В WADA також оголосили про завершення перевірки 298 російських спортсменів з бази даних Московської лабораторії за період з 2012 по 2015 рік. В агентстві уточнили, що маніпуляції проводилися з пробами 145 атлетів.

Нагадаємо, що наприкінці квітня WADA оголосило про завершення розслідувань проти 298 російських спортсменів. Інформацію направили 27 міжнародним спортивним федераціям, чиє керівництво в результаті і буде приймати рішення про покарання. Антидопінгове агентство в грудні 2019 року позбавило Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності. У зв’язку з цим Росії на чотири роки заборонено брати участь у великих міжнародних турнірах. Крім того, країна не зможе приймати старти на своїй території. Щоб виступати під нейтральним прапором, росіянам доведеться проходити додаткові допінг-тести.