Дослідження: льодовики збережуть сліди пандемії COVID-19 на наступні тисячоліття

Льодовики по всьому світу, які зберігають різні фізичні, хімічні та органічні сліди того, як розвивалася людська цивілізація, збережуть і особливі сліди про пандемію COVID-19.

У разі, якщо в найближче сторіччя льодовики не розтануть, вони збережуть сліди пандемії на наступні тисячоліття.

Про це пише Phys.org з посиланням на міжнародну групу американських вчених.

Вчені відзначають, що вже зараз є ознаки того, що пандемія коронавірусної інфекції впливає на атмосферу Землі. Оскільки люди стали використовувати менше транспорту, рівень діоксиду азоту і сірки впали в Азії, Європі та Північній Америці.

Це зниження рівня діоксиду азоту та діоксиду сірки можна буде аналізувати за кількістю нітратів і сульфатів в кернів льоду, які знайдуть майбутні гляціологи.

При цьому можуть бути й інші сліди пандемії, які учені в майбутньому виявлять під льодом, який формується зараз — ознаки, про які сучасні дослідники ще не знають.

При цьому вчені відзначають, що для аналізу майбутніми поколіннями цього льоду необхідно, щоб людство навіть в період коронавірусної інфекції не забувало про глобальні зміни клімату, які відбуваються навіть під час самоізоляції

: cikavosti.com

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