Коронавірусна смертність у Швеції турбує все більше — і це говорить не на користь стратегії Стокгольма

Всі країни намагаються на дотик знайти кращу стратегію боротьби з коронавірусом. На даний момент ніхто не може сказати, які заходи в довгостроковій перспективі виявляться найбільш ефективними в плані скорочення числа жертв і випадків зараження при максимально можливому збереженні економічного потенціалу.

Як би те ні було, реальну ефективність стратегій різних країн покаже лише час.

Про це пише шведське видання Aftonbladet.

Тим не менш кожна окремо взята країна повинна постійно оцінювати свій власний підхід до коронавирусу, задаючись питанням, чи не потребує він у яких-небудь корективи.

«На жаль, після декількох місяців доводиться констатувати, що шведська стратегія не виглядає особливо успішною. По відношенню смертності до кількості населення нас випереджає лише п’ять країн. Бельгія, Іспанія, Італія, Великобританія і Франція — це єдині країни, де рівень смертності вище, ніж у Швеції», — відзначає газета.

Швеція показує результати гірше, ніж США та Бразилія — країни, які, за загальним думку, відреагували на пандемію із запізненням. При цьому ще гірше йдуть справи в порівнянні з Південною Кореєю, Японією та Німеччиною, які обрали підхід, що представляє із себе суміш з жорстких заходів, так і заходів у шведському дусі.

Порівняння з іншими країнами Північної Європи Швеції також не фарбує: в ній померло в три рази більше людей, ніж у всьому цьому регіоні. «Відразу ж напрошується питання: чому ж так вийшло?» — розмірковує Aftonbladet.

На жаль, відповісти на це питання, напевно, не вийде — можна лише припустити.

Можна зробити природний висновок, що вся справа в більш м’якій стратегії ізоляції, яка будується не на примусі, а на свідомості громадян, якби не той факт, що всі країни, які випереджають Швеції по співвідношенню смертей на одиницю населення, пішли на куди більш жорсткі заходи. У цьому зв’язку не можна напевно стверджувати, що Швеція різко пішла на поправку, якщо б вона зробила ставку на примус і закриття економіки.

Більш того, шведська модель, яку і хвалять і лають, — насправді не дуже-то й відрізняється від того, що є в інших державах. Одне з небагатьох реальних відмінностей полягає в тому, що шведська середня школа не стала закриватися час пандемії. При цьому Європейський центр профілактики та контролю хвороб зазначає, що закриття шкіл виявилося неефективним в плані боротьби з коронавірусом.

Шведське уряд стверджує, що одна з причин високого рівня смертності — це провал важливої частини шведської стратегії, а саме захисту літніх людей. 75% смертей від COVID-19 припали на будинку престарілих або ж на тих людей, за якими хтось доглядав на дому. «Це може виявитися важливим частковим поясненням», — вважає Aftonbladet.

Зупинити поширення вірусу серед людей похилого віку не змогли багато країн, проте Швеція тут показала на рідкість погані результати. Одна з важливих причин полягає в тому, що багато людей, які працюють у сфері догляду на дому, займаються цим тимчасово. Їхні трудові відносини не можна назвати стійкими і з фінансових причин вони не можуть дозволити собі сидіти вдома, навіть якщо вони нездужають. На все це накладається брак індивідуальних захисних засобів.

Як вже було сказано, поки ще занадто рано виносити вердикт щодо успішності стратегій різних країн. Ситуація може почати розвиватися згідно з прогнозами деяких шведських експертів, які стверджують, що інші країни, які пішли на більш жорсткі заходи, насправді лише відстрочили поширення інфекції і поступово наздоженуть Швеції. Тому не виключено, що на дистанції шведська стратегія покаже кращі результати.

Ситуацію також можна пояснити тим, що Швеція отримала багато випадків зараження в результаті масових роз’їздів людей під час канікул в кінці зими. Можливо, Швеції слід було б швидше приймати заходи по боротьбі з зараженням.

Якщо припустити, що вакцина від коронавіруса з’явиться до кінця року (що малоймовірно), то країни, яким вдалося обмежити поширення інфекції, явно виявляться у виграшному становищі, адже їм вдалося врятувати більше людей, ніж Швеції.

«Чим довше Швеція не опускається з нинішнього шостого місця за показником смертності на мільйон чоловік, тим важче буде шведському уряду виправдати нинішню стратегію. І тим більшу відповідальність звалять на влади заднім числом», — підсумовує Aftonbladet.