Повінь – зміна системи

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У Кабміні озвучили нову проблему, з якою зіткнутися пенсіонери ОРДЛО після відкриття КПВВ

16.05.2020

Відновлення пропуску через КПВВ на лінії зіткнення буде залежати від епідеміологічної ситуації на суміжних територіях.

Про це в інтерв’ю «Новин Донбасу» заявив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, за період карантину у людей, які проживають на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, накопичуються пенсійні та інші виплати. Тому пенсіонери ОРДЛО не зможуть відразу перетнути лінію дотику і отримати свої виплати. Він уточнив:

«А ті, які перетнуть лінію розмежування, потраплять в „Ощадбанк“, а в „Ощадбанку“ не буде стільки грошей, щоб їм всі видати. Це неможливо».

Крім того, Рєзніков підкреслив, що МинВОТ у співпраці з Мінсоцполітики, Пенсійним фондом, Службою безпеки, Держприкордонслужбою та іншими відомствам працюють над налагодженням системи пропуску та виплат. Міністр зазначив:

«Наприклад, пенсіонери. Вони всі мають електронне посвідчення. Вони отримають смс і тоді в порядку, алфавітному або віковому, записуються, повідомляючи, коли хочуть перетнути КПВВ, відвідати „Ощадбанк“, ” соціальні служби».

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