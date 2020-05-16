Правове лицемірство команди Зеленського як спосіб лицедійській «гри на публіку» — експерт

Пояснення Президента про причини невиконання ним своєї передвиборчої обіцянки «Прийде весна – посадки будуть» виглядає справжнім знущанням над громадянами.

Відповідь на цей, регулярно задається Зеленському питання завжди звучить так: «Я не можу втручатися в діяльність правоохоронних органів. Вони незалежні». Начебто розумна і відповідальна позиція для людини, яка має вищу юридичну освіту і декларує відданість принципам «правової держави». Однак факти життя свідчать, що нинішній Президент та його команда не тільки здатні порушувати законодавчі норми, але і цілеспрямовано займаються правовими маніпуляціями.

Таку думку висловив директор Центру антиолігархічної політики Володимир Ларцев в статті для видання «Хвиля».

Першим кроком в цьому напрямку стало призначення главою Адміністрації президента України Андрія Богдана. Він, як відомо, в 2010-2011 роках обіймав посаду заступника міністра Кабінету Міністрів України — Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики заступника міністра юстиції, і тому автоматично підпадає під дію закону 1682-VII «Про очищення влади» (про люстрацію). Щоб вивести Богдана з цієї правової колізії Зеленський перейменував Адміністрацію президента в Офіс Президента.

Другим кроком по нехтування законами став розпуск Зеленським Верховної Ради VIII скликання в червні 2019 року. Хоча, безумовно, існував величезний запит суспільства на її переобрання, і були цілком обґрунтовані сумніви стосовно наявності достатньої кількості народних депутатів, що входять в парламентську коаліцію БПП і «Народного фронту», з формальної точки зору новообраний Президент цього робити не мав права. Те, що Конституційний суд підтримав Указ Зеленського про розпуск ВР своїм вердиктом свідчить лише про його проституированности.

Наступним кроком ЗЕ-влади стало грубе порушення парламентською фракцією «Слуги народу» Регламенту Верховної Ради при голосуванні 10 вересня 2019 року закону № 1012 «Про особливості процедури усунення з посади Президента України з поста (імпічмент)». Монобольшінство проголосувало Закон спочатку в першому читанні, а потім у той же день – без розгляду депутатських поправок до законопроекту – в цілому.

Паралельно у Верховній Раді закрутилася ситуація з спійманими на кнопкодавстві «Слугами народу» Сергія Литвиненка та Олені Копанчук. Так як недопущення подібних випадків було передвиборними обіцянками і Зеленського, і його партії, і щоб «зам’яти» виник скандал, перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук вніс законопроект щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами, яким запропонував ввести штрафи за неперсональне голосування. У другому читання закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради» (№ 404), парламент прийняв 19 грудня 2019 року. Зокрема, він ввів кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння повинно каратися штрафом від 3-х до 5-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак на позачерговому пленарному засіданні парламенту в ніч з 30 на 31 березня Верховна Рада з сумнівним присутністю народних депутатів кворумом 259 голосів прийняла у другому читання закон №2178-10, яким скасувала мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з липня 2021 року. Незважаючи на вимогу опозиційного депутата Олексія Качного до першого віце-скиперу Стефанчуку, який вів засідання, перерахувати кількість в залі депутатів, щоб не відбулося голосування картками відсутніх, той проігнорував її.

У тому ж вересні 2019 року Президент всупереч власним заявам про свою законослухняність і невтручання почав роздавати доручення правоохоронним органам і уряду.

Першим він публічно поставив завдання продемонструвати результати їх діяльності щодо притягнення корупціонерів до відповідальності початку листопада (потім переніс цю дату на початок грудня). Від уряду ж Гончарука Зеленський зажадав, незважаючи на те, що за Конституцією економіка не є сферою його повноважень, виставити на приватизацію в початку грудня 2019 року п’ять великих держпідприємств і передати від профільних міністерств до Фонду держмайна для подальшого продажу ще близько тисячі малих держоб’єктів. До слова сказати, ні те, ні інше доручення виконане не було.

Нову «струмінь» в законодавчих порушення ЗЕ-влада внесла звільненням директора Державного бюро розслідувань Романа Труби і його заступників у грудні 2019 року. Так як у відповідність з прийнятими в 2015 році законом про ДБР вони могли були бути достроково звільнені лише за чітким переліком причин, під які не підпадали, Офіс Президента розробив новий хитрий законопроект №2116 про перетворення ДБР з центрального органу виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність, державний правоохоронний орган. Це начебто давало можливість перезавантажити Бюро, а по суті — лише достроково припинити повноваження Труби і його заступників. Закон №2116, завдяки монобольшинству «Слуги народу» у ВР та підтримці фракції ЄС Порошенко, який був прийнятий 3 грудня 2019 року. Як відомо, Трубу звільнили і замінили Венедиктової.

Однак при цьому Конституційний суд визнав неконституційним поданий Зеленським у вересні 2019 року законопроект щодо розширення повноважень Президента при призначенні і звільненні глав ДБР і НАБУ неконституційним, оскільки його прийняття поставило б під загрозу незалежність антикорупційних органів.

Вибірковим ставленням Зеленського до використання/невикористання правоохоронних органів в своїх утилітарних цілях став приклад з оприлюдненням народним депутатом Гео Леросом так званих «плівок брата Єрмака». Якщо у випадку з екс-головою Державного бюро розслідування звинувачення його колишнього колеги у вимаганні хабара стали підставою для зняття Романа Труби і його заступників з посад, то у випадку з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком ситуація розвивається рівно в протилежному напрямку. СБУ початок переслідування Гео Лерос. Хоча згідно прийнятого Верховною Радою 17 жовтня 2019 року закону №1010 «Про внесення змін до закону «Про запобігання корупції» з приводу викривачів корупції» він повинен бути премійовано на суму 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру заподіяної державі шкоди, а не перебувати під слідством. З цього приводу Гео Лерос навіть звернувся до Зеленському.

Окремим епізодом антиправової діяльності ЗЕ-команди необхідно, звичайно ж, назвати відставку уряду Гончарука. Хоча вона, безумовно, була викликана об’єктивною потребою замінити дилетантскую і заангажовану західним впливом команду «соросят», але з формальної точки зору, навіть при наявності «добровільного» заяви Гончарука, була натягнутою, так як затверджена Верховною Радою у вересні 2019 року Програма діяльності Кабміну давала йому рік імунітету від відставки.

Класичним прикладом ігнорування ЗЕ-владою і Конституції, і українського законодавства в цілому стало введення урядом обмежувальних заходів у зв’язку з початком пандемією коронавіруса. Хоча вони формально отримали юридичний статус «Надзвичайної ситуації», але по суті відповідали умовам введення Надзвичайного стану в країні. Це створило дуже небезпечний прецедент порушення владою конституційних прав і свобод громадян. Особливо цинічно це виглядає на тлі нещодавньої заяви головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, який в недавньому інтерв’ю ЗМІ заявив, що заборона відвідування українцями парків та скверів у рамках карантинних заходів був введений для психологічного залякування громадян загрозою зараження коронавірусом.

Апофеозом же правового нігілізму ЗЕ-влади стало проштовхування у парламенті на вимогу МВФ так званого антиколомойского банківського закону (№2571-д «Про внесення змін в законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності»). Щоб домогтися його прийняття 13 травня «Слуги народу», по-перше, спеціально 16 квітня змінили закон про регламент роботи Верховної Ради, і по-друге, як публічно визнав глава парламентської фракції «зелених» Давид Арахамія, пішли на свідоме порушення цілої низки статей Конституції України для отримання чергового західного траншу.

Вищевикладені факти (а є ще купа дрібніших, не наведених автором) свідчать, що ЗЕ-команда лише для виду, на публіку проголошує свою неухильну відданість установок «правової держави». Насправді вона слідом за Президентом ставиться до дотримання українського законодавства без найменшого пієтету, виходячи з двох прагматично-цинічних принципів: «якщо не можна, але дуже хочеться, то можна» і «закон що дишло — куди повернеш, то й вийшло».

Безумовно, в переломні моменти історії тієї чи іншої країни/народу прийшли до влади, лідери та політичні сили для проведення революційних перетворень суспільства змушені «вистрибувати» з рамок існуючих правових систем. Надана Зеленському на президентських і парламентських виборах 2019 року 73%-я підтримка громадян була обумовлена надією на подібні кардинальні зміни України. А саме – на злам ЗЕ-командою склався в останні 20 років клептократическо-олігархічного режиму правління в державі і країні в цілому. З цієї точки зору «вихід» нинішньою владою за межі існуючого правового поля міг би бути хоч якоюсь мірою виправданий.

Однак Зеленський та його команда (якщо такий взагалі можна говорити, по-перше, відмовилися «революційно» реформувати наше суспільство. Навпаки, вони пішли по шляху більш ґрунтовного, ніж за президентства Порошенка, вбудовування інтересів і запитів західних фінансових інституцій і корпорацій механізми експлуатації природних і людських ресурсів України, притирання їх і кооптирования у вітчизняний олігархічний консенсус. А по-друге, ЗЕ-влада зайнялася законодавчим і публічно-правовим маніпулюванням з метою вирішення або своїх поточних політичних завдань, або задоволення «шкурних» інтересів афілійованих з нею осіб — бенефіціарів свого обрання.

Тому закономірно, що Президент і його «Слуги народу» наплювати і на ст. 1 Конституції, яка визначає Україну як соціальну державу, і, відповідно, вимагала, щоб антигуманна медична реформа Супрун була скасована не в травні 2020 року, а відразу ж після формування Верховної Ради IX скликання. І статтю 14 Основного закону, яка обумовлює необхідність, перш ніж скасовувати мораторій на продаж сільськогосподарських земель, наділити земельними ділянками всіх громадян, які досі їх не отримали. Наплювала ЗЕ-влада і на статтю 124 Конституції україни, яка категорично забороняє привласнення функцій судів іншими органами (отже, і Національним банком) чи посадовими особами. Як сказано в Основному законі України «юрисдикція судів поширюється на будь юридичний спір і будь-яке кримінальне обвинувачення».

З таким же успіхом Зеленський і Ко, користуючись своїм монобольшинством у Верховній Раді, могли б створити «Політичний трибунал» і засудити колишнього президента Порошенко за всі вчинені ним і його оточенням корупційні злочини за суворістю «законів» революційного часу, а не діючого законодавства. Тільки у випадку, якщо більшість громадян побачать, що влада діє в інтересах народу, а не своїх зарубіжних або вітчизняних бенефіціарів/хазяїв, тоді вони підтримають її позаправові методи управління країною. Але це, звичайно ж, не про ЗЕ-команді, а про тих, хто раніше чи пізніше займе її місце на політичному олімпі.