Трамп розповів про нову американську «супер-пупер-ракету»

У США «немає іншого вибору, як тільки розробляти ракети, які рухаються з небаченою досі швидкістю. Про це заявив президент Дональд Трамп.

В даний час Космічні сили США зайняті створенням ракети, чия швидкість в 17 разів перевищує швидкості всіх ракет у світі, повідомив він.

«Я називаю її супер-пупер-ракетою», — зізнався президент.

За його словами, військовим доводиться це робити (створювати ракету) з урахуванням наявних у нас супротивників» — а саме РФ і КНР. У Росії, додав Трамп, є ракети, чия швидкість п’ятикратно перевищує всі інші. Свої розробки в області створення гіперзвукових ракет веде і Китай.