Названы пять ежедневных привычек, которые продлят молодость

Современный образ жизни, ежедневные стрессы, неправильное питание, плохая экология и многое-многое другое, из чего фактически состоит наша жизнь и чем она окружена, быстро старит наш организм. Противостоять этому можно только, если «привить» себе ежедневные здоровые привычки, продлевающие молодость и сохраняющие здоровье и красоту.

Всегда много пейте

Вода – основа жизни. Ее наш организм требует постоянно, изо дня в день и в любое время года.

Самое мощное средство для ускорения метаболизма и очищения организма – обычная минеральная вода.

«Молодой организм должен постоянно очищаться. Потому привычка начинать утро со стакана слегка теплой чистой воды, можно с добавлением нескольких долек лимона, не только поможет организму быстрее пробудиться после сна и заработать на полную мощь, но и ускорит процесс регенерации клеток и очищения от шлаков», — заверила диетолог Людмила Бабич.

За ночь клетки кожи теряют много влаги (а именно из-за этого и образуются первые мелкие морщинки), и восполнить водный баланс нужно как можно скорее. И только после этого стоит приступать ко второй привычке для молодости.

Ешьте вовремя и обязательно завтракайте

Даже если вы сидите на диетах, никогда не пропускайте приемы пищи. Желательно, чтобы основные из них всегда приходились приблизительно на одно и то же время. Начинать день всегда надо с завтрака. Это одна из заповедей долгой молодости и отличного самочувствия. Не зря завтрак все диетологи единогласно называют главным приемом пищи в течение дня.

«Завтракать лучше легкой углеводной пищей, это может быть овсянка, тосты из хлеба грубого помола или мюсли, либо же это могут быть белковые продукты – яичница либо паровой омлет», — советует диетолог.

Эксперты сходятся во мнении, что чем легче пища, тем благотворнее она влияет на организм. То есть, на наше и самочувствие, и внешний вид напрямую влияют пищевые пристрастия, а простой отказ от острого, копченого, консервированного, жирного, жареного, а также от фаст-фуда, полуфабрикатов, алкоголя, газировок надолго продлит молодость и существенно улучшит качество жизни.

«Продукты молодости»

Дорогие витамины и супертаблетки, детокс-системы и даже косметические процедуры не могут дать нашему организму и половину того, что дает природа. В растительных продуктах есть все, что необходимо для здоровья, прекрасного самочувствия и молодости.

Одна из главных ошибок в питании, по словам специалистов, — недостаточное употребление продуктов, в которых содержится витамин В12. «Искать» его следует в нежирных сортах мяса, яйцах, голландском сыре, морской рыбе.

«Дефицит этого витамина провоцирует снижение общего тонуса, упадок энергии, быстрое увядание кожи. Кроме того, при нехватке В12 быстрее «изнашивается» мозг, вернее, его клетки, ухудшается память, страдают функций нервной системы.

Очень опасен для организма и недостаток марганца и меди. Из-за нехватки таких микроэлементов мы выглядим старше своих лет, а старение клеток организма происходит быстрее. Происходят быстрее и другие возрастные изменения — появление болей в суставах, снижение гибкости суставных хрящей, потому ешьте больше орехов, блюд из печени, абрикосов. А медь можно получить из креветок, говяжьей печени, гороха, орехов и гречки», — говорит врач.

Кроме того, тем, кто хочет продлить молодость, обязательно нужно включить в свой рацион томаты. Они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний , благодаря содержанию пигмента ликопина. А еще они благоприятно воздействуют на нервную систему и пищеварение. Томаты помимо прочего нормализуют обменные процессы, снижают риск онкологии и помогают организму выводить шлаки.

Очень полезно в рационе льняное масло, которое действует как антидепрессант и поддерживает иммунитет. Оно богато витаминами группы B, калием, магнием, белком, цинком, лецитином.

Льняное масло улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ, снижает уровень холестерина.

Поддерживает молодость также простая капуста – очень низкокалорийный продукт, который можно есть хоть килограммами без вреда для фигуры. Содержащийся в капусте лютеин укрепляет зрение, а витамин K и кальций укрепляют кости.

Незаменима в рационе и рыба. Особенно морская. Она укрепляет нервы, повышает иммунитет и настроение, укрепляет кости. Способствует омоложению кожи и улучшению состояния волос и ногтей. А женщинам стоит помнить, что рыбы из семейства лососевых повышают выработку гормона эстрогена, которая идет на спад после 35 лет. Рыбный белок усваивается проще и быстрее, чем мясной.

В готовых блюдах стоит использовать поменьше соли, а добавлять вкуса с помощью разнообразных специй.

«Специи делают блюда не только вкуснее, но и здоровее. Имбирь, куркума, корица, розмарин, гвоздика, черный перец стимулируют пищеварение, повышают иммунитет и снижают вредное воздействие жирной пищи на организм», — заверила специалист.

Спать достаточно и в комфорте

Сон нужен человеку для того, чтобы восстановить силы, в это время наш организм перезагружается, происходит обновление клеток и заживление ран, разглаживание кожи и так далее. Недостаточный сон чреват быстрым старением кожи, ухудшением общего внешнего вида и самочувствия, набором лишнего веса и обострением болезней.

«Важно приучить себя ложиться спать к 11 и просыпаться не позже 7 часов утра. Важно помнить, что какими бы омолаживающими средствами вы не пользовались, насколько бы полезные продукты не ели и как бы не укрепляли иммунитет, – все это бесполезно, если у организма нет возможности восстановить собственные силы. Ночной сон должен длиться не менее 7-8 часов, причем беспрерывно. Если вы частенько просыпаетесь среди ночи – это верный признак того, что что-то не в порядке», — предупредила врач.

Если долго не получается заснуть, вместо таблеток лучше обратитесь к народным средствам – теплому молоку с медом перед сном, мятному чаю либо можно выпить полстаканчика воды с 20 каплями настойки пустырника.

Ухаживайте за кожей

Умываться по утрам лучше холодной водой. Особенно если живете в большом городе и пользуетесь водопроводной водой. В холодной намного меньше хлорки, чем в горячей, стало быть, и кожа страдает меньше. А чтобы выглядеть на все 100, стоит провести несколько раз по лицу кубиком льда.

Для сохранения молодости кожи, лучше вместо обычного мыла выбирать средство с косметическим молочком без мыла. Но лучший вариант — потратить немного времени и приготовить полезное питательное мыло самостоятельно. Для этого смешиваем по столовой ложке измельченного подорожника, ромашки, лопуха и календулы, 2 столовые ложки любого натурального шампуня и столовую ложку глицерина.

Приготовить полезный натуральный скраб для рук, которые часто первыми выдают возраст женщины, можно в домашних условиях и практически за копейки – берем по столовой ложке оливкового масла и сахара, смешиваем и наносим круговыми массирующими движениями на кожу рук. Как следует промассируйте все участки рук и каждый пальчик, смойте теплой водой и нанесите крем. Еще один рецепт – смешиваем 3 столовые ложки кофейной гущи, по 1-2 ложке морской соли, меда и масла, добавляем пару капелек лимона.

Избавьтесь от вредных привычек

Выше перечислены основные правила для сохранения здоровья. Если прислушаться к ним и выполнять ежедневно – что, к слову, совсем несложно, так как быстро входит в привычку и не требует от вас никаких дополнительных трат, сверхусилий и жертв, — первые результаты будут заметны уже через пару недель. Это не только сохранит молодость надолго, но и со временем омолодит ваш организм. Однако важно понимать, что прописные истины в списке пропущены, как сами собой разумеющееся. Иными словами, при наличии вредных привычек начинать надо именно с их искоренения. К таковым относятся, прежде всего, курение, злоупотребление алкоголем или кофеином, отказ от спорта и малопоподвижный образ жизни.

: changeua.com