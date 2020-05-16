У Мережу потрапили особисті дані 26 млн українських водіїв

В одному з анонімних телеграм-каналів продавали персональні дані 26 млн. українських водіїв. На даний момент правоохоронці змогли припинити роботу цього ресурсу.

Імовірно, особисті дані українських водіїв вкрали з мобільного додатку «Дія». Однак, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров стверджує, що додаток «Дія» до цього не має ніякого відношення, так як у нього немає бази даних. Крім того, в додатку «Дія» набагато менше прав, ніж в анонімному телеграм-каналі.

Михайло Федоров не виключає, що в мережу могли «злити» базу даних «Приватбанку» або який-небудь приватної компанії.

Головне слідче управління Нацполиции за фактом розголошення особистої інформації громадян України проводить розслідування. За попередньою інформацією, дані взяті не з програми «Дія». Це, швидше за все, компіляція інформації з різних державних відомств і недержавних установ.