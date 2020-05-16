Під Києвом син-наркоман по-звірячому розправився з матір’ю-«відьмою»: подробиці жахливого злочину

У Київській області чоловік убив свою 73-річну матір і розчленував її тіло. Так, 38-річний син вирізав матері легкі, частина руки, а потім відрізав голову. Після вбивства Денис блукав вулицями весь в крові і навіть встиг сходити в магазин.

Убивця сам зателефонував у поліцію. Він розповів правоохоронцям, що його мати — відьма і постійно за ним спостерігала. Він відрізав їй голову, тому що навіть після смерті жінка продовжувала розмовляти. Сусіди кажуть, що чоловік захоплювався сатанинської літературою.

Однак, є і більш банальна версія. Чоловік вживав наркотики і знав, що брат, який живе у Швейцарії, шле матері гроші. За словами сусідів, вони чули, як син вимагав віддати йому банківську картку. Незважаючи на крики, вони не викликали поліцію, оскільки мати завжди захищала сина.

За вбивство Денису світить довічне позбавлення волі, але він може уникнути покарання. Сусіди розповіли, що ще кілька років тому батьки за гроші зробили синові довідку про неосудність, щоб він не загримів за грати за крадіжку.