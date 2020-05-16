Коли відкриють кордони?

Наше джерело повідомляє, що уряд боїться брати на себе відповідальність і діяти на випередження.

Навіть у питанні відкриття кордону, ОП розглядали з 1 червня вже відкривати кордон, але уряд не поспішає брати на себе відповідальність, дивляться на Європу і роблять усе, як вони. Ніякої ініціативи, ніяких ідей, просто дублюють всі.

Питання, навіщо нам експертна рада і мозковий центр (Ахметовський), які нічого кардинально нового не придумали за цей час.

Вже багато європейські країни оголосили, що з 15 червня почнуть відкривати кордони. Передбачається, що рішення української влади буде синхронізуватися з європейськими країнами.