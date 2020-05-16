«Куплю душу і дітей!» Як українців розводять в мережі на продаж «самого головного органу»

Шахраї в мережі придумали новий спосіб обману: довірливим українцям «продають душі», які нібито дозволять поліпшити матеріальне становище і отримати довгоочікуване благополуччя, іншим же обіцяють заплатити 22 тисячі гривень за «продаж самого головного органу».

Ринок душ: хто і що продає

На спеціалізованих форумах і в соцмережах вже багато років пропонують «продати» і «купити» душу. А за останні карантинні місяці кількість таких оголошень різко збільшилася. На одному з найпопулярніших «сірих» форумів (адреса та назва не називаємо навмисно) такі оголошення з’являються щодня, хоча ще в минулому році така «екзотика» була швидше рідкістю. Українці (і не тільки), які з насмішкою відносяться до «магічним ритуалам», але мають потребу в грошах, готові «продати найважливіший орган».

Спритні ділки влаштували цілий бізнес. За невелику винагороду одні готові знайти охочого придбати (послуга обійдеться приблизно в 400 грн), інші вже за 2-3 тисячі грн готові допомогти «повернути душу», треті обіцяють з використанням чужої душі «подарувати» здоров’я або забезпечити заможне життя дітям.

Ще одна послуга: продаж своєї душі безпосередньо нечистого. Наприкінці ритуалу видають навіть сертифікат (надсилають поштою). Документ намальований у графічному дизайнера і нагадує домашню роботу учня 8 класу з інформатики. Але і за цей папірець доведеться платити тисячі гривень.

Що дивно, охочих купити душу» також достатньо. Хтось вірить, що магічний ритуал з чужою душею подарує йому вічне життя, інші хочуть «вічну молодість».

Але якщо придивитися, весь цей «ринок» більше нагадує цікаву схему обману надмірно довірливих українців, які готові повірити у що завгодно, лише б нарешті впоратися з навалившимися проблемами (в першу чергу матеріальними).

«Я продав свою душу три роки тому. Після цього почав сильно хворіти. Я став як зомбі, нічого не цікавить, нічого не розумію», – пише один з мешканців спеціалізованого форуму. До речі, тема з його повідомленням всього за два місяці відкрили понад 140 тис. разів. Хтось не упустив можливості проявити свою дотепність, а інші ж прийшли поспівчувати і розпитати про страшну ситуацію.

І тут же в коментарях з’явився благородний порадник, у якого була така ж ситуація, але ось він зміг впоратися з допомогою «мага», який за кілька тисяч гривень повернув його душу. Той вже десять років «повертає головний орган» і має понад 1500 успішних кейсів. І перше повідомлення, і рада звернутися до «потрібного магу», цілком можливо, написав одним і тим же чоловік. А мета такого спектаклю – переконати зневірених заплатити «магу» за повернення душі.

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Численними ворожками і цілителями вже нікого не здивуєш, та й конкуренція на цьому ринку висока (один з великих телеканалів став справжньою фабрикою «популярних екстрасенсів» і на багато років забезпечив їм конкурентну перевагу), а ось «продаж і покупка душі» – щось новеньке, тут і конкуренція невелика, і високі заробітки.

Цинічна схема заробітку

OBOZREVATEL зв’язався з одним і продавців, який пообіцяв за «душу» надіслати 22 тис. грн. Як виявилося, купувати «маг» збирався душу не для себе. За фактом ж він свого роду посередник, який за велику суму обіцяють одним купити, а іншим продати. Підтвердження угоди – записаний на відео ритуал.

Цілком можливо, що і обіцяні 22 тис. ніхто не присилає, завдання: змусити записати відео, яке потім можна перепродати, видаючи його за «душу». «Продам свою душу і душі своїх дітей. Ціна висока. Пишіть на пошту», – звертається до покупців одна з довірливих користувачів форуму в спробах швидко заробити.

Юрист Олександр Плахотник в коментарі OBOZREVATEL пояснює: підтвердити факт купівлі-продажу практично неможливо, а залучити таких шахраїв до відповідальності вкрай складно. «Стаття про шахрайство передбачає, що людина шляхом обману або зловживанням довіри, заволодів чужим майном (грошима). Якщо шляхом зловживання довіри (пообіцяли заплатити і не заплатили) змусили «продати душу», кваліфікувати таке діяння як шахрайство дуже складно. «Душа» це не майно, це скоріше філософський термін», – пояснив юрист.