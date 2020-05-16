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Разумков спрогнозував, коли Рада розгляне законопроєкт про референдум

16.05.2020

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує на те, що законопроєкт про всеукраїнський референдум, який входить до пакета законопроєктів про народовладдя, через декілька тижнів буде винесений у сесійну залу парламенту для голосування. Про це він сказавши у суботу в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я сподіваюся, що найближчим часом, через декілька тижнів, ми його (законопроєкт – ред.) зможемо винести в зал Верховної Ради та розглянути. З одного боку, важливо, щоб це був один з найбільш збалансованих та якісніх законопроєктів, а з іншого боку треба отримати підтримку наших колег (міжнародних партнерів – ред).

Я думаю, що це буде корисно і для майбутньої імплементації та впровадження тих норм, які він передбачає», – сказавши Разумков.

Він нагадав про те, що пакетом законопроєктів про народовладдя у парламенті опікується перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук.

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