Голова ВП Криму поскаржився на права людини, які заважають боротися з коронавірусом

Голова Громадської палати (ОП) Криму Григорій Іоффе заявив, що з-за прав людини з пандемією коронавіруса не можна впоратися так само успішно, як з епідемією холери в Керчі в 1970 році. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Крим 24», пізніше на слова Іоффе звернув увагу «Комерсант».

Іоффе сказав, що епідемію холери вдалося перемогти з допомогою силових структур: «На щастя, хоча я розумію, що на мене за ці слова впадуть, в той час ще не було блогерів, не було соціальних мереж. <…> В голову нікому не могло прийти, що людина, яка в своєму житті, ну, може бути, побудував якийсь сарай або приміщення для своєї собаки, раптом має право говорити, що влада може робити, а що не може».

За словами голови ВП, при тоталітарному режимі перемогти епідемію було простіше. Він додав, що про спалах холери в 1970-е не написала жодна кримська газета.

За останніми даними, в Криму зареєстровано 245 випадків зараження коронавірусом, дві людини померли.