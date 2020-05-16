Антикорупційний комітет ВР звернувся до генпрокурора з вимогою розслідувати тендери АМПУ в порту Південний

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики звернувся в правоохоронні органи з метою перевірки роботи начальника Південного філіалу АМПУ Максима Широкова. Про це редакція 368.media дізналася в ході засідання депутатів.

Депутати вимагають почати розслідування правомірності тендерів філії АМПУ. Тему підняв член фракції «Слуга народу» Юрія Шинкаренко. За його словами, мова йде про трьох тендерах, де перемогли пов’язані між собою компанії. Мова йде про дані розслідувань нашої редакції. Ми звернули увагу на тендер з перевезення співробітників філії за 8,9 млн гривень, який отримало ТОВ «Авторух Сервіс». Компанія в тендерній пропозиції вказала розібраний автобус в якості транспорту, готового до перевезення людей.

Далі йде угода з фірмою «ТК Логитек» з надання послуг вантажного транспорту в порту до кінця 2020 року вартістю 523,7 тис. гривень.

Перемогло на конкурсі миколаївське ТОВ «ТК «Логитек», оформлене на місцевого жителя Миколи Антипова. Інший співзасновник — Руслан Валієв, який фігурував у кримінальній справі за берегоукріплювальною роботами. Крім «Південь Лад Компані» воно змагалося за закупівлю з ФОП з Одеси Євгенією Ткач. Цікаво, що між усіма трьома учасниками розіграшу простежується зв’язок через ряд компаній і співзасновників (дані Youcontrol). А ось «ТК «Логитек» орендує техніку у ТОВ «Нумпа» з Миколаївської області, яке також може бути пов’язане з «Південь Лад Компані». Ткач євгенія при цьому в ході аукціону взагалі не знижувала ціну, а «ТК «Логитек» виграло у «Південь Лад Компані» з різницею всього лише в 300 гривень.

Ну і третій тендер, який озвучили депутати, стосується нашого матеріалу про збір відходів із суден, що заходять в акваторію порту. Голова філії АМПУ в порту Південний виділив один мільйон гривень компанії «Утильвторпром», що фігурує у кримінальній справі. Конкурент «Вік Ойл» фігурує у кримінальній справі за ч. 3 ст. 191 КК, якому вже писала редакція 368.media : комерсантів підозрюють у підробці тендерної документації, змові з чиновники Херсонської філії АМПУ і розтраті бюджетних коштів. Цікаво, що цю закупівлю ТОВ «Вік Ойл» теж отримало за участю ТОВ «Утильвторпром».

Згідно з озвученим 14 травня на Комітеті Верховної Ради України з питань антикорупційної політики звернення громадської організації «Міжнародний правовий альянс «Консул», голова Комітету Анастасія Радіна звернулася в Рахункову палату, Державну аудиторську службу, Національне антикорупційне бюро України, Генеральної прокуратури та Антимонопольного комітету з вимогою перевірити можливі неправомірні дій Широкова при проведенні та укладення договорів за результатами публічних закупівель.

Примітно, що Максим Широков раніше вже потрапляв у корупційні скандали. Чиновник фігурує у кримінальному провадженні СБУ за фактом зловживань при днопоглиблення акваторії порту «Південний», яке вела китайська компанія China Harbour Engineering Company Ltd. За даними слідства, через завищення вартості робіт бюджет втратив 143,6 млн грн. Розслідування ведуть з кінця 2017 року, але підозрюваних поки немає.

Крім того, чиновника вважають причетним до організації схеми так званих лінійних знижок для стивідорної компанії «Портінвест Лоджистік», що належить олігарху Рінатові Ахметову. Дані знижки повинні надаватися компаніям, що працюють на постійних маршрутах з встановленим графіком. «Портінвест Лоджистік» до таких не належить і вже кілька років отримує знижку в 20% від ставки портових зборів за обслуговування суден незаконно. Щорічний збиток від даної схеми слідство оцінює приблизно в 80 млн гривень.