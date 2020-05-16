Німеччина послабила контроль на кордонах з кількома країнами

Німеччина та Люксембург знову відкрили свій автомобільний кордон після двомісячного закриття через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на DW. З опівночі до п’ятниці водії можуть перетинати кордон цих двох країн без необхідності доводити поважну причину. За даними поліції, уздовж кордону знову булі відкріті 12 контрольно-пропускних пунктів.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, коментуючи відкриття кордонів, з полегшенням заявивши, що “прийшов час це все завершити”.

Також були зняті деякі обмеження на кордонах Німеччини з Австрією і Швейцарією. Тепер люди можуть без обмежень відвідати партнерів, родичів або взяти участь у важливих сімейних заходах в сусідній країні.

Ті ж саме стосується власників житлової нерухомості, мисливських угідь, людей, що доглядають за тваринами, тощо. Водночас туристичні подорожі, поїздкі за продуктами або паливом досі заборонені. Дещо послаблюються обмеження і на кордоні Німеччини з Францією. Насамперед ідеться про відвідування родичів.

Крім того, неодружені парі з двох країн, які живуть окремо, зможуть знову зустрічатися. Скасувати всі обмеження на поїздкі між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Францією планується 15 червня на основі угоди між усіма державами. Всі обмеження на кордоні з Данією та Італією поки залишатимуться чинними.