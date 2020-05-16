Європа починається з «алергії» на хабарі і викинутого на смітник недопалка, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гасло «Україна — це Європа» має стати частиною свідомості кожного українця. Про це глава держави написав у Facebook.

«Сьогодні ми відзначаємо особливе свято — День Європи. Впевнений, що „Україна — це Європа“ не повинен стати просто формальним гаслом, яке ми згадуємо раз в рік. Це повинно бути частиною нашої свідомості», — пише президент.

За словами Зеленського, Європа — це перш за все спосіб мислення.

«Європа починається з кожного з нас. З кожного громадянина. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства, вільного волевиявлення, свободи слова, думки і віросповідання, рівності та поваги. З „алергії“ на те, щоб брати чи давати хабарі, з правильно припаркованого авто і недопалок, викинутий у смітник», — написав він.

Президент закликав українців «робити так, щоб День Європи був у нас кожен день».

«У цьому році наші європейські друзі відзначили 70-річчя проголошення Декларації Шумана, з якої фактично почав свій відлік Європейський Союз. Слова Робера Шумана актуальні і сьогодні: „Європа не буде побудована відразу або за єдиним планом“. Побудова об’єднаної, процвітаючої і успішної Європи триває. Для мене очевидно, що цей процес не може вважатися завершеним без України. Віримо, що цей день обов’язково настане, і наша держава буде повноправною частиною європейської родини!» — пише Зеленський.