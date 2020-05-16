У Києві за добу різко зросло число інфікованих COVID-19

Київ став лідером за новими випадками захворювання Covid-19 в Україні. За минулу добу коронавирусную хворобу діагностували у 153 чоловік. Про це написав у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

Також за останню добу в Києві ще дві людини загинули від цієї хвороби. Загальна кількість летальних випадків у столиці досягла 45.

«Після зафіксованого вогнища захворювання у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат, статистика за минулу добу в столиці — в поганому сенсі вражаюча… Кількість жителів Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання коронавірусом, збільшилося на 153 людини. Серед них — 17 медиків. Померли за минулу добу дві людини. Всього в столиці 45 летальних випадків», — повідомив мер Києва.

Так, серед хворих:

— 106 жінок у віці від 21 до 77 років. І 17 дівчат — від 5 до 17 років.

— 30 чоловіків у віці від 19 до 68 років.

Більше половини людей, у яких підтвердили захворювання — вихованки і працівники Дарницького будинку-інтернату для дівчат. В лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 22 людини. Всього коронавірус в Києві подолали 222 жителя міста.

Найбільше хворих зафіксували у Дарницькому районі — 87 осіб. Також багато випадків COVID-19 у Дніпровському (16) та Деснянському (15) районах.