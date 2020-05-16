У Хмельницькому п’ятому яний чоловік підстрелив одного з поліцейських, які приїхали на виклик щодо сімейної зварювання

У Хмельницькому 47-річний п’єр яний чоловік вистрелив в одного з поліцейських, які приїхали до нього додому втихомирювати сімейну сварку. Правоохоронець нині у лікарні, його життю загрози немає. Інцидент стався ввечері до п’ятниці, 15 травня, повідомляє ГУНП Хмельницької області.

На 102 зателефонувала 16-річна донька чоловіка.

Вона розповіла, що п’є яний батько вчиняє домашнє насильство, кидається важкими предметами у матір та сестру і погрожує усіх убити. На місце події направили спеціальний екіпаж поліції з протидії насильству в сім’ї у складі дільничного офіцера Дмитра Кондратюка та патрульного Романа Дичаківського.

“Побачивши правоохоронців на порозі своєї квартири, зловмисник схопив револьвер для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею, і почав стріляти у їхньому напрямку. В результаті дільничний офіцер Дмитро Кондратюк отримав дотичне поранення лівої частини обличчя. Але це не зупинило працівників поліції.

Оцінивши ситуацію, вони відмовились від застосування табельної вогнепальної зброї у закритому приміщенні, де, окрім зловмисника, перебували налякана дружина та двоє неповнолітніх дітей, і, скориставшись спецзасобами та прийомами рукопашного бою, знешкодили і затримали нападника”, – заявив сектор комунікації поліції Хмельницької області. П’єр кам’яного чоловіка затримали.

У його помешканні під час огляду виявили та вилучили два револьвери для відстрілу гумовіх куль та три саморобні пристрої для стрільби.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (замах на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Пораненого працівника поліції доставили до обласної лікарні для надання меддопомоги. Загрози для його життя немає. Розслідування триває.