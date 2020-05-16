Труба в нікуди: Жодна країна ЄС не підтримала «Північний потік-2»

Жодна країна Євросоюзу не погодилася підтримати проект «Північний потік-2». Про це йдеться в рішенні Федерального мережевого агентства Німеччини, яке офіційно відмовив «Газпрому» в виведенні з-під норм європейського газового закондательства.

«Газпром» просив не застосовувати до Nord Stream 2 вимоги Газової директиви ЄС, яка забороняє одній компанії бути одночасно постачальником газу і власником труби.

Компанія посилалася на те, що хоча будівництво фізично не завершена, інвестиції в проект вже зроблені, і пропонувала вважати його завершеним до 23 травня 2019 року, коли набули чинності поправки до директиви, поширюють її на морські газопроводи з країн поза ЄС.

Про те, що німецький регулятор відмовив 100-відсоткової дочці «Газпрому» Nord Stream 2 AG стало відомо 1 травня. У п’ятницю, 15 травня, його рішення було офіційно опубліковано.

У ньому говориться, що держави Євросоюзу солідарні в оцінці аргументів російської компанії і вважають їх безпідставними.

«У всіх країн ЄС була можливість вивчити заявку Nord Stream 2 AG разом з додатками і зробити заяву. Жодна з держав Євросоюзу не згідно з аргументацією Nord Stream 2 AG щодо поняття «завершення (проекту)», – повідомляє агенство.

Завершення проекту розглядається «з будівельно-технічної точки зору», а не з «економічно-функціональної», як це робить «Газпром», регулятор підкреслює, додаючи, що компанія «має можливість оскаржити рішення у судовому порядку».

Саме це і збирається робити Nord Stream 2 AG, розповіли Handelsblatt джерела, знайомі з позицією компанії.

«Ми очікуємо отримання офіційного рішення, оцінимо його і розглянемо подальші дії по захисту наших прав, включаючи можливе оскарження у німецьких судах», – заявили в п’ятницю в Nord Stream 2 AG. На апеляцію у компанії є місяць.

Нагадаємо, «Північний потік-2» будували в розрахунку на «лазівку» в європейському законодавстві: спочатку вимоги газової директиви не поширювалися на морські трубопроводи.

Єврокомісія ще в 2017 році запропонувала ліквідувати цю можливість, але прийняття поправок більше року блокувала Німеччина. Ситуація різко змінилася після втручання Франції, яка заявила про «стратегічних завдань», які додасть Nord Stream 2 в напружені відносини Росії з ЄС.

На практиці рішення німецького регулятора означає, що навіть якщо коштував 10 млрд євро газопровід буде добудований, половину його потужності – 27,5 млрд кубометрів в рік з 55 млрд – російської газової монополії доведеться віддати незалежним постачальникам.

Виконати вимоги «Газпром» не в змозі: лише його родовища підключені до «Північного потоку-2», а крім того, жодна російська компанія не має права на експорт трубопровідного газу. Іншими словами, труба залишиться напівпорожній.