Японка решила успокоить ребенка своей картонной копией

Многие родители маленьких детей переживают одну и ту же проблему: плач и истерики младенца, когда мать покидает комнату.

Фуки Сато из Японии не могла ни на минуту отойти от годовалого сына, чтобы он не устраивал крика и слез. Тогда женщине пришла гениальная идея: сделать свое изображение в полный рост из картона. Креативная уловка сработала на «ура» и вдохновила тысячи пользователей соцсетей.

Японской матери пришла в голову потрясающая идея, как успокоить плачущего годовалого сына, когда она выходит из комнаты.

Фуки Сато из Страны восходящего солнца заказала картонный макет себя, чтобы обмануть малыша.

Видеороликом в Твиттере поделился отец семейства, и тысячи пользователей восхитились гениальной задумкой.

Женщина сделала два картонных изображения в разных позах: один в позиции стоя, а второй — сидя.

Родители размещают макеты так, чтобы мальчик не мог достать их и понять, что это обманка. Отец заверяет, что никогда не оставляет ребенка без присмотра, когда матери нужно выйти.

У Фуки наконец появилась возможность выходить без слез и истерик сына. Каждые 20 минут она заходит, чтобы убедиться, все ли в порядке.

На кадрах видно, что уловка срабатывает отлично.

Малыш весело играет, думая, что мать находится рядом. Чтобы дети были спокойными и довольными, родителям приходится включать фантазию и становиться настоящими изобретателями.

: rusjev.net