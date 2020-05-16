Завидная биография мясника Утемуратова Булата Жамитовича

Приближающийся неумолимыми темпами экономический коллапс буквально не оставляет сырьевым и нефтяным государствам, коим является и Казахстан, ни единого шанса. Как никогда доселе стране необходима поддержка олигархов. Но вместо этого богачи сами хотят выбить господдержку и обрекают народ Казахстана на нищету. Одним из таких страждущих миллиардеров является горе-известный олигарх Булат Утемуратов.

Коллеги пишут о чудесных метаморфозах жизни Утемуратова Булата Жамитовича — человека, поставившего коррупционные схемы гастронома (коим он руководил в блаженные года) на государственный уровень. В этом Утемуратову помогли, как связи, князи, так и грязи. В особенности последние сыграли решающую роль в процессе становления Булата Жамитовича, а позже и его сына — Алидара Утемуратова.

Булат Утемуратов — приятный, интересный, человек, о котором и поговорить приятно. Я начинаю описывать жизнь действительно примечательных граждан Казахстана начиная с могучей фигуры Булата Джамитовича. Статьи, которые я посвящаю ему будут идти в хронологическом порядке. Начнем с первой — о том, как Булат Утемуратов выбился из мясников в управделами Нурсултана Назарбаева и стал его кошельком, очень хорошо защищенным кошельком.

Происхождение и юные годы

Времена социализма и «общность советского народа» не изменили важного качества казахского общества — деления на крупные и мелкие родо-племенные образования. Утемуратовы не входят в жузы, а являются, по крайней мере, согласно преданиям, потомками арабских проповедников ислама. Условно такие рода называются «ходжа». Кроме Булата Утемуратова, в современном политикуме РК к таким принадлежит Мухтар Аблязов и Нурлан Нигматулин. Если вам кажется, что в сих личностях маловато арабских черт — вы правы.

Оставим седую старину и займемся мясом. Булат Утемуратов очень стесняется, что американский дипломат написал о нем правду: Булат Утемуратов в юности был мясником. Это забавляло и стало предметом для многих шуток, произошедших ввиду непонимания американцами советской действительности: мясник — почти бог. Сам бог — это директор гастронома. А Булат Утемуратов дослужился до этого звания, оброс необходимыми связями и встретил независимость Казахстана уже очень богатым человеком со связями в партийной верхушке, стал звездой первой гастрономической величины.



Гастроном «Юбилейный». Думаю, Булату Жамитовичу иногда приятно заглянуть сюда. Фото сайта alnaz.ru

Восхождение к вершинам

Булат Утемуратов был директором гастронома «Юбилейный», если быть точным. Его непосредственным начальником был Сыздык Абишев. Ныне покойный дядя супруги Елбасы — «отец» многих карьер, в частности, именно он двигал в аппарат Нурсултана Назарбаева, Булата Утемуратова, Булата Абилова.

Путь к сердцу нации лежал через желудок, поэтому Абишев ставит Утемуратова на самые сытные места, в райпищеторг, потом в главой Ауэзовского райисполкома по торговле.

На момент обретения независимости Казахстан испытывал острый кадровый голод. Не-казахское население интенсивно бежало из страны. Собственная партийная (КПСС) и хозяйственная номенклатура, сформированная из национальных кадров — это все, на что могло рассчитывать государство. Социальные лифты работали с натужным ревом, отправляя вчерашних директоров водокачек в министры, а столь тонких знатоков раскройки полутуши на порционные куски, как Булат Жамитович — на ответственную, международную работу.

Сыздык Абишев тянет Булата в начальники управления Государственного комитета по внешнеэкономическим связям. Оттуда он идет гендиректором Казахского торгового дома в Австрии — торгового представительства. Здесь он подружится с тем, кого теперь упоминать нельзя — Рахатом Алиевым, курировавшим в то время вопросы казахстанско-австрийского делового сотрудничества. Это очень важная точка в карьере Булата Утемуратова. На основе Госкомвнешторга формируется новое министерство — министерстве по внешнеэкономическим связям, которым заведует все тот же Сыздык Абишев. Там и числится Утемуратов, постепенно сколачивая нужные связи. Кстати, тогда казначеем Нурсултана Назарбаева был тот самый Сыздык Абишев. Утемуратову эта должность достанется по наследству.

Слащавый фильм о покойном можно посмотреть здесь . В нем почему-то нет Булата Утемуратова. Черная неблагодарность, Булат Жамитович!

Казахстану после раздела СССР досталось много. Нефтяные месторождения, газовые месторождения, рудники ценных металлов, крупный животноводческий и зерновой комплекс, отличные промышленные предприятия. Перед отцом нации стояла острая потребность все это как-то превратить в деньги, чтобы и народу штаны поддержать, и свой клан обогатить. В этот момент люди, знающие как работает западная финансовая система, как берутся и отдаются кредиты, что такое оффшоры, как устроены иностранные юрисдикции, были на вес золота. Булат Утемуратов стал мулом для вывоза денег за границу и с тех пор числится у Нурсултана Назарбаева личным кошельком. А чтобы не хранить деньги в мешках нужно было открыть банк.

Банк номенклатуры: создание Булат Утемуратов открывает Алматинский Торгово-Финансовый Банк

В 1995 году Утемуратов Булат Жамитович с помощью консультантов из MeesPierson основывает Алматинский Торгово-финансовый банк, более известный как АТФБанк.Прежде чем остановиться на деятельности Утемуратова в качестве банкира, остановимся на Mees Pierson. Выбор MeesPierson кажется профессионалам очень интересным.

MeesPierson — старинный голландский частный банк. Слово «частный» здесь имеет особое значение. Банк сам решает, кто будет его клиентом: зайти с улицы и оформить там кредит на этот ваш iPhone в нем нельзя. Его клиентами являются только богатые семьи из поколения в поколения. В частности, MeesPierson обслуживает голландскую королевскую семью. Аналогом может считаться английский Coutts & Company, только менее разборчивый в клиентах. Это не тот банк, который специализируется на консалтинге региональных сетей в далеких странах. Это банк, который просто хорошо хранит и прячет деньги очень богатых клиентов. За «здрасте» в нем надо заплатить 10 миллионов евро — за меньшее с вами поговорит только охрана.

Совет директоров и кредитный комитет возглавил Тимур Кулибаев, Булат Утемуратов не занимался делами банка непосредственно. В 1996 году банк вроде как перешел в собственность Тимура Кулибаева. Но в 2000 году Утемуратов снова выкупил контрольный пакет банка обратно, только через подставные фирмы. Быть титульным владельцем государственному служащему, послу и советнику Назарбаева было не к лицу.

АТФБанк Булата Утемуратова в системе коррупции Казахстана

Рахат Алиев, после того, как стал великим оппозиционером, и до того, как стать лампочкой в австрийской тюрьме, писал об АТФБанке, как одном из столпов коррупции в Казахстане. В своем восьмом пункте манифеста «Десять ударов по коррупции» он писал о необходимости национализации банка:



Рахат Алиев, ‘Десять ударов по коррупции’. Обратить в доход государства финансовые сред­ства от продажи АТФ-Банка. Уставной капитал банка был сформирован за счет продаж экспортного сырья государственных внешнеторго­вых предприятий. Эти деньги так и не вернулись в страну из-за рубежа.

Рахат Алиев знал, о чем писал, так как был причастен ко всей этой схеме. АТФБанк работал ровно так: служил шлюзом для внешнеторговых — считай нефтегазовых и сырьевых — операций. При этом средства уходили из страны безвозвратно и оседали где-то в глубинах частныхбанков. Это были времена наивного воровства «элиты» Казахстана. Верхушка не ориентировалась ни на что, кроме как на возможности быстро вывести из страны деньги, выкачанные в виде нефти.

В АТФ приходили и аккумулировались средства, вырученные от экспорта сырья и продукции государственных компаний, а также деньги таких объединений, как «Казахинторг» и «Казахвнешмаш». Деньги шли не в бюджет, а в «АТФБанк», которым фактически владел Булат Утемуратов — писал Алиев. «Владел» — несколько неправильное слово. Правильней говорить о том, что он ими распоряжался, себе не в убыток. Банк был приоритетным и все, что приносило доход загонялось под обслуживание в Алматинский Торгово-финансовый Банк.

Но Булат Жамитович не почивал на лаврах, порхая по государственным должностям он думал о будущем. АТФ разрастался в ширину, поглощал мелких товарищей — «Апогей» и «Казпромбанк», «Энергобанк», «Сибирь», опорный пункт в Москве, частный пенсионный фонд, страховая, множество отделений по стране. Задача Утемуратова и его компаньонов по банку — представить его в правильном свете,а не исключительно мойкой госсредств. Зачем? Станет ясно позже.

Продажа АТФБанка Утемуратова Unicredit Group

АТФБанк нужно было продать. Новый владелец приходит, старого освободят от всех обязательств и истории. Шкаф продается вместе со скелетами. Именно для этого банк, который прекрасно существовал в виде инструмента грабежа Казахстана нужно было казаться розничным — выдавать кредиты, брать депозиты от населения, работать в порядке, установленном национальным банком и так далее. Кроме того, Булат Утемуратов знал, что его старые знакомые из Austria-Creditanstalt AG жаждут купить банк в Средней Азии, чтобы продолжить свой великий поход на Восток. Осталось только аккуратно выставить АТФБанк на продажу. Банк усиливает свое присутствие в рознице, делает все возможное, чтобы предстать перед покупателями в нужном свете. Всего за год его активы растут в четыре раза, что для крупного банка кажется нереальным.

Послом РК в Австрии тогда был Рахат Алиев. Поскольку формальным покупателем выступал Austria-Creditanstalt AG австрийцы спросили о банке у посла. Занимался беседами с Алиевым доктор Эрик Хампель, президент Creditanstalt. Алиев тогда еще не был грозой режима и отозвался о банке, к которому имел самое непосредственное, но не афишируемое, отношение положительно.

Стороны постепенно сближались, конкуренция отсутствовала, но слухи о ней планомерно вбрасывались в информационное пространство. Появились и сваты-консультанты, которые должны были гарантировать качество товара и купца. Ими стали американский банк JP Morgan и швейцарский Credit Suisse. Кроме того, у Уникредита было собственное отделение UniCredit Markets and Investment Banking, которое занималось вопросами покупки региональных банков в Восточной Европе и СНГ. JP представляло интересы АТФБанк, Credit Suisse — итальянской банковской группы Unicredit.

В то время — 2006-2007 год на финансовых рынках господствовала эйфория. Денег было вброд. Ничтожные предприятия умудрялись привлекать миллионы и миллиарды под дешевые проценты. Движение денег было практически свободным. Недвижимость росла как грибы после дождя, и сформировались уникальные условия. Единственным критерием успеха считалось бесконечное расширение и Unicredit был абсолютным победителем в этом соревновании, покупая все региональные банки, которые плохо лежали на просторах Востока. Что-то сходное с 2019 годом.

Банк итальянско-австрийской группе очень понравился. За деревьями покупатели не увидели леса. Злые языки отмечают, что консультанты могли быть подкуплены Утемуратовым. В самом деле, человек от JP Morgan, Гурам Леванович Андроникашвили, имел блестящие позиции и перспективы в родном банке, но после сделки разменял JPM на какие-то явно несоразмерные позиции у Булата Утемуратова. Даже Credit Suisse не вполне чист от подозрений, так как Булат Утемуратов был послом в Швейцарии и мог наладить с ними негласные связи. Коммерческий подкуп не такая редкая штука.

Все стороны дали добро. На седьмом небе от счастья Unicredit рапортовал о победе. Ценой каких-то жалких 2,1 миллиарда долларов + расходы + комиссии итальянская группа опередила своих конкурентов! Крупнейшая сделка по покупке банка на территории бывшего СССР. Казастанская пресса вторила: да, да, это знак большого уважения Великой Европы к нашим успехам!

В то, что итальянская банковская группа, имевшая немалый опыт в покупке банков просто оказалась непрофессиональной мало кто верит. Поэтому в героическом провале, который последовал за покупкой АТФБанка видели или хитрость, позволившую списать пару-тройку миллиардов или тонкости политики. Утверждать наверняка нельзя, но с некоторой вероятностью можно: для Unicredit это была чистая катастрофа «на энтузиазме».

Булат Утемуратов в своих постановочных статьяхговорит о том, что АТФБанк под руководством итальянцев сгубил финансовый кризис 2007-2009 годов. Это не вполне так. О том, что банк надувной он конечно знал.

Что получил Утемуратов и что получил Unicredit в результате сделки?

Unicredit и Austria-Creditanstalt AG в результате перевода 2,1 миллиарда долларов получили АТФБанк, обвешанный медальками и достижениями, с приличными местными и иностранными активами и подходящим портфелем кредитов. Так казалось.

Мелкие проблемы с далеко идущими последствиями начались сразу. Миноритарные акционеры банка, QVT Fund LP и Artradis Fund Management, к примеру, выиграли суд, который вообще ставил под сомнения всю сделку и всячески затрудняли жизнь нового хозяина. Отдельным судом они запретили переименование и всяческое использование имени Unicredit в новом банке. Были подключены тяжелые батареи PR-компаний. В частности, появились слухи, что расследование мутной сделки по покупке регионального банка займется берлинское агенство-грантополучатель Transparency International. Впоследствии, от расследования отказались, но на душе было неспокойно. Причем итальянцы уже начали подозревать неладное, но вынуждены были повторятся: они купили банк добровольно, в трезвом уме и здравой памяти.

Это были мелкие проблемы. Крупных проблем было сразу две: полная труха в кредитном портфеле и бегство того, что всегда держало на плаву АТФБанк — схемы Булата Джамитовича Утемуратова с использованием банка как копилки для олигархов на пути на Запад. Кризис только помог АТФБанку затонуть весело и быстро. Вот что получила группа Unicredit, по сути: признания безнадежными 1,2 миллиарда долларов долгов, расходы на сам банк при отсутствии прибыли и яростные и недешевые попытки судится с миноритариями. Банк удалось продать с дисконтом в 66%, но об этом — позже. Unicredit въехал в Казахсан свадебным поездом, выехал — как беглый квартирант с долгами по коммуналке.

Булат Утемуратов, конечно же получил много денег. Его личный доход в результате сделки оценивается в более 700 миллионов долларов. Он занимает первое место в списке Форбс РК,только из вежливости вскоре уступая его Тимуру Кулибаеву. Будучи в момент сделки управляющим делами Президента РК он осуществлял прием денег через сеть подставных инвестиционных контор и был формально чист от любых обвинений. Unicredit никогда не выставлял ему претензии.