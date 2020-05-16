Завидная биография мясника Утемуратова Булата Жамитовича

Приближающийся неумолимыми темпами экономический коллапс буквально не оставляет сырьевым и нефтяным государствам, коим является и Казахстан, ни единого шанса. Как никогда доселе стране необходима поддержка олигархов. Но вместо этого богачи сами хотят выбить господдержку и обрекают народ Казахстана на нищету. Одним из таких страждущих миллиардеров является горе-известный олигарх Булат Утемуратов.
Коллеги пишут о чудесных метаморфозах жизни Утемуратова Булата Жамитовича — человека, поставившего коррупционные схемы гастронома (коим он руководил в блаженные года) на государственный уровень. В этом Утемуратову помогли, как связи, князи, так и грязи. В особенности последние сыграли решающую роль в процессе становления Булата Жамитовича, а позже и его сына — Алидара Утемуратова.
Булат Утемуратов — приятный, интересный, человек, о котором и поговорить приятно. Я начинаю описывать жизнь действительно примечательных граждан Казахстана начиная с могучей фигуры Булата Джамитовича. Статьи, которые я посвящаю ему будут идти в хронологическом порядке. Начнем с первой — о том, как Булат Утемуратов выбился из мясников в управделами Нурсултана Назарбаева и стал его кошельком, очень хорошо защищенным кошельком.
Происхождение и юные годы
Времена социализма и «общность советского народа» не изменили важного качества казахского общества — деления на крупные и мелкие родо-племенные образования. Утемуратовы не входят в жузы, а являются, по крайней мере, согласно преданиям, потомками арабских проповедников ислама. Условно такие рода называются «ходжа». Кроме Булата Утемуратова, в современном политикуме РК к таким принадлежит Мухтар Аблязов и Нурлан Нигматулин. Если вам кажется, что в сих личностях маловато арабских черт — вы правы.
Оставим седую старину и займемся мясом. Булат Утемуратов очень стесняется, что американский дипломат написал о нем правду: Булат Утемуратов в юности был мясником. Это забавляло и стало предметом для многих шуток, произошедших ввиду непонимания американцами советской действительности: мясник — почти бог. Сам бог — это директор гастронома. А Булат Утемуратов дослужился до этого звания, оброс необходимыми связями и встретил независимость Казахстана уже очень богатым человеком со связями в партийной верхушке, стал звездой первой гастрономической величины.
Гастроном «Юбилейный». Думаю, Булату Жамитовичу иногда приятно заглянуть сюда. Фото сайта alnaz.ru
Восхождение к вершинам
Булат Утемуратов был директором гастронома «Юбилейный», если быть точным. Его непосредственным начальником был Сыздык Абишев. Ныне покойный дядя супруги Елбасы — «отец» многих карьер, в частности, именно он двигал в аппарат Нурсултана Назарбаева, Булата Утемуратова, Булата Абилова.
Путь к сердцу нации лежал через желудок, поэтому Абишев ставит Утемуратова на самые сытные места, в райпищеторг, потом в главой Ауэзовского райисполкома по торговле.
На момент обретения независимости Казахстан испытывал острый кадровый голод. Не-казахское население интенсивно бежало из страны. Собственная партийная (КПСС) и хозяйственная номенклатура, сформированная из национальных кадров — это все, на что могло рассчитывать государство. Социальные лифты работали с натужным ревом, отправляя вчерашних директоров водокачек в министры, а столь тонких знатоков раскройки полутуши на порционные куски, как Булат Жамитович — на ответственную, международную работу.
Сыздык Абишев тянет Булата в начальники управления Государственного комитета по внешнеэкономическим связям. Оттуда он идет гендиректором Казахского торгового дома в Австрии — торгового представительства. Здесь он подружится с тем, кого теперь упоминать нельзя — Рахатом Алиевым, курировавшим в то время вопросы казахстанско-австрийского делового сотрудничества. Это очень важная точка в карьере Булата Утемуратова. На основе Госкомвнешторга формируется новое министерство — министерстве по внешнеэкономическим связям, которым заведует все тот же Сыздык Абишев. Там и числится Утемуратов, постепенно сколачивая нужные связи. Кстати, тогда казначеем Нурсултана Назарбаева был тот самый Сыздык Абишев. Утемуратову эта должность достанется по наследству.
Казахстану после раздела СССР досталось много. Нефтяные месторождения, газовые месторождения, рудники ценных металлов, крупный животноводческий и зерновой комплекс, отличные промышленные предприятия. Перед отцом нации стояла острая потребность все это как-то превратить в деньги, чтобы и народу штаны поддержать, и свой клан обогатить. В этот момент люди, знающие как работает западная финансовая система, как берутся и отдаются кредиты, что такое оффшоры, как устроены иностранные юрисдикции, были на вес золота. Булат Утемуратов стал мулом для вывоза денег за границу и с тех пор числится у Нурсултана Назарбаева личным кошельком. А чтобы не хранить деньги в мешках нужно было открыть банк.
Банк номенклатуры: создание Булат Утемуратов открывает Алматинский Торгово-Финансовый Банк
В 1995 году Утемуратов Булат Жамитович с помощью консультантов из MeesPierson основывает Алматинский Торгово-финансовый банк, более известный как АТФБанк.Прежде чем остановиться на деятельности Утемуратова в качестве банкира, остановимся на Mees Pierson. Выбор MeesPierson кажется профессионалам очень интересным.
MeesPierson — старинный голландский частный банк. Слово «частный» здесь имеет особое значение. Банк сам решает, кто будет его клиентом: зайти с улицы и оформить там кредит на этот ваш iPhone в нем нельзя. Его клиентами являются только богатые семьи из поколения в поколения. В частности, MeesPierson обслуживает голландскую королевскую семью. Аналогом может считаться английский Coutts & Company, только менее разборчивый в клиентах. Это не тот банк, который специализируется на консалтинге региональных сетей в далеких странах. Это банк, который просто хорошо хранит и прячет деньги очень богатых клиентов. За «здрасте» в нем надо заплатить 10 миллионов евро — за меньшее с вами поговорит только охрана.
Совет директоров и кредитный комитет возглавил Тимур Кулибаев, Булат Утемуратов не занимался делами банка непосредственно. В 1996 году банк вроде как перешел в собственность Тимура Кулибаева. Но в 2000 году Утемуратов снова выкупил контрольный пакет банка обратно, только через подставные фирмы. Быть титульным владельцем государственному служащему, послу и советнику Назарбаева было не к лицу.
АТФБанк Булата Утемуратова в системе коррупции Казахстана
Рахат Алиев, после того, как стал великим оппозиционером, и до того, как стать лампочкой в австрийской тюрьме, писал об АТФБанке, как одном из столпов коррупции в Казахстане. В своем восьмом пункте манифеста «Десять ударов по коррупции» он писал о необходимости национализации банка:
Рахат Алиев, ‘Десять ударов по коррупции’.
Рахат Алиев знал, о чем писал, так как был причастен ко всей этой схеме. АТФБанк работал ровно так: служил шлюзом для внешнеторговых — считай нефтегазовых и сырьевых — операций. При этом средства уходили из страны безвозвратно и оседали где-то в глубинах частныхбанков. Это были времена наивного воровства «элиты» Казахстана. Верхушка не ориентировалась ни на что, кроме как на возможности быстро вывести из страны деньги, выкачанные в виде нефти.
В АТФ приходили и аккумулировались средства, вырученные от экспорта сырья и продукции государственных компаний, а также деньги таких объединений, как «Казахинторг» и «Казахвнешмаш». Деньги шли не в бюджет, а в «АТФБанк», которым фактически владел Булат Утемуратов — писал Алиев. «Владел» — несколько неправильное слово. Правильней говорить о том, что он ими распоряжался, себе не в убыток. Банк был приоритетным и все, что приносило доход загонялось под обслуживание в Алматинский Торгово-финансовый Банк.
Но Булат Жамитович не почивал на лаврах, порхая по государственным должностям он думал о будущем. АТФ разрастался в ширину, поглощал мелких товарищей — «Апогей» и «Казпромбанк», «Энергобанк», «Сибирь», опорный пункт в Москве, частный пенсионный фонд, страховая, множество отделений по стране. Задача Утемуратова и его компаньонов по банку — представить его в правильном свете,а не исключительно мойкой госсредств. Зачем? Станет ясно позже.
Продажа АТФБанка Утемуратова Unicredit Group
АТФБанк нужно было продать. Новый владелец приходит, старого освободят от всех обязательств и истории. Шкаф продается вместе со скелетами. Именно для этого банк, который прекрасно существовал в виде инструмента грабежа Казахстана нужно было казаться розничным — выдавать кредиты, брать депозиты от населения, работать в порядке, установленном национальным банком и так далее. Кроме того, Булат Утемуратов знал, что его старые знакомые из Austria-Creditanstalt AG жаждут купить банк в Средней Азии, чтобы продолжить свой великий поход на Восток. Осталось только аккуратно выставить АТФБанк на продажу. Банк усиливает свое присутствие в рознице, делает все возможное, чтобы предстать перед покупателями в нужном свете. Всего за год его активы растут в четыре раза, что для крупного банка кажется нереальным.
Послом РК в Австрии тогда был Рахат Алиев. Поскольку формальным покупателем выступал Austria-Creditanstalt AG австрийцы спросили о банке у посла. Занимался беседами с Алиевым доктор Эрик Хампель, президент Creditanstalt. Алиев тогда еще не был грозой режима и отозвался о банке, к которому имел самое непосредственное, но не афишируемое, отношение положительно.
Стороны постепенно сближались, конкуренция отсутствовала, но слухи о ней планомерно вбрасывались в информационное пространство. Появились и сваты-консультанты, которые должны были гарантировать качество товара и купца. Ими стали американский банк JP Morgan и швейцарский Credit Suisse. Кроме того, у Уникредита было собственное отделение UniCredit Markets and Investment Banking, которое занималось вопросами покупки региональных банков в Восточной Европе и СНГ. JP представляло интересы АТФБанк, Credit Suisse — итальянской банковской группы Unicredit.
В то время — 2006-2007 год на финансовых рынках господствовала эйфория. Денег было вброд. Ничтожные предприятия умудрялись привлекать миллионы и миллиарды под дешевые проценты. Движение денег было практически свободным. Недвижимость росла как грибы после дождя, и сформировались уникальные условия. Единственным критерием успеха считалось бесконечное расширение и Unicredit был абсолютным победителем в этом соревновании, покупая все региональные банки, которые плохо лежали на просторах Востока. Что-то сходное с 2019 годом.
Банк итальянско-австрийской группе очень понравился. За деревьями покупатели не увидели леса. Злые языки отмечают, что консультанты могли быть подкуплены Утемуратовым. В самом деле, человек от JP Morgan, Гурам Леванович Андроникашвили, имел блестящие позиции и перспективы в родном банке, но после сделки разменял JPM на какие-то явно несоразмерные позиции у Булата Утемуратова. Даже Credit Suisse не вполне чист от подозрений, так как Булат Утемуратов был послом в Швейцарии и мог наладить с ними негласные связи. Коммерческий подкуп не такая редкая штука.
Все стороны дали добро. На седьмом небе от счастья Unicredit рапортовал о победе. Ценой каких-то жалких 2,1 миллиарда долларов + расходы + комиссии итальянская группа опередила своих конкурентов! Крупнейшая сделка по покупке банка на территории бывшего СССР. Казастанская пресса вторила: да, да, это знак большого уважения Великой Европы к нашим успехам!
В то, что итальянская банковская группа, имевшая немалый опыт в покупке банков просто оказалась непрофессиональной мало кто верит. Поэтому в героическом провале, который последовал за покупкой АТФБанка видели или хитрость, позволившую списать пару-тройку миллиардов или тонкости политики. Утверждать наверняка нельзя, но с некоторой вероятностью можно: для Unicredit это была чистая катастрофа «на энтузиазме».
Булат Утемуратов в своих постановочных статьяхговорит о том, что АТФБанк под руководством итальянцев сгубил финансовый кризис 2007-2009 годов. Это не вполне так. О том, что банк надувной он конечно знал.
Что получил Утемуратов и что получил Unicredit в результате сделки?
Unicredit и Austria-Creditanstalt AG в результате перевода 2,1 миллиарда долларов получили АТФБанк, обвешанный медальками и достижениями, с приличными местными и иностранными активами и подходящим портфелем кредитов. Так казалось.
Мелкие проблемы с далеко идущими последствиями начались сразу. Миноритарные акционеры банка, QVT Fund LP и Artradis Fund Management, к примеру, выиграли суд, который вообще ставил под сомнения всю сделку и всячески затрудняли жизнь нового хозяина. Отдельным судом они запретили переименование и всяческое использование имени Unicredit в новом банке. Были подключены тяжелые батареи PR-компаний. В частности, появились слухи, что расследование мутной сделки по покупке регионального банка займется берлинское агенство-грантополучатель Transparency International. Впоследствии, от расследования отказались, но на душе было неспокойно. Причем итальянцы уже начали подозревать неладное, но вынуждены были повторятся: они купили банк добровольно, в трезвом уме и здравой памяти.
Это были мелкие проблемы. Крупных проблем было сразу две: полная труха в кредитном портфеле и бегство того, что всегда держало на плаву АТФБанк — схемы Булата Джамитовича Утемуратова с использованием банка как копилки для олигархов на пути на Запад. Кризис только помог АТФБанку затонуть весело и быстро. Вот что получила группа Unicredit, по сути: признания безнадежными 1,2 миллиарда долларов долгов, расходы на сам банк при отсутствии прибыли и яростные и недешевые попытки судится с миноритариями. Банк удалось продать с дисконтом в 66%, но об этом — позже. Unicredit въехал в Казахсан свадебным поездом, выехал — как беглый квартирант с долгами по коммуналке.
Булат Утемуратов, конечно же получил много денег. Его личный доход в результате сделки оценивается в более 700 миллионов долларов. Он занимает первое место в списке Форбс РК,только из вежливости вскоре уступая его Тимуру Кулибаеву. Будучи в момент сделки управляющим делами Президента РК он осуществлял прием денег через сеть подставных инвестиционных контор и был формально чист от любых обвинений. Unicredit никогда не выставлял ему претензии.