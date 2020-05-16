Портников: Зеленський повинен пояснити, чому зняв санкції з внучки Муссоліні, підтримуючої окупацію Донбасу

Президенту Володимиру Зеленському варто пояснити, з якої причини він зняв санкції з внучкою засновника італійського фашизму Алессандри Муссоліні, яка причетна до проведення «виборів» на території терористичних «ЛДНР».

Алессандра Муссоліні неодноразово потрапляв у скандальні ситуації із-за того, що не тільки згадує свого родича-диктатора Беніто Муссоліні з теплотою, але і підтримує його політичні погляди. Коли в Європарламенті вона заявила, що всі румуни — злочинці, це призвело до розпаду ультраправої фракції, членом якої вона була.

«Чи потрібно дивуватися, що саме ця дама виявилася серед спостерігачів на фейкових «виборах» в окупованій частині Донбасу? Напевно, варто», — пише Портников.

З одного боку, «народні республіки», які є прихильниками «російського світу» і мають намір у Донецьку поставити пам’ятник радянському диктатору Йосипу Сталіну, якого звуть «переможцем фашизму». А з іншого — внучка і шанувальниця творця фашизму, політика, який послав на радянський фронт італійські війська.

«Не сходиться? Але російське керівництво давно вже готове співпрацювати з лідерами екстремістів у західних країнах — як правими, так і лівими. І, ймовірно, це навіть приємно — що онука «сам» Муссоліні тобі прислуговує», — упевнений журналіст.

Він зазначив, що якщо в запрошенні Муссоліні на Донбас логіки не було, то у включенні українським урядом її в санкційний список вона безумовно була.

«Муссоліні порушила закони України, вона сприяла окупації і російської пропаганди. Цей вчинок не можна було не помітити», — підкреслив Портніков.

Він пише, що саме тому важливо зрозуміти, чому президент Володимир Зеленський виключив політика з цього списку. Портніков заявив, що не розуміє, що в українського лідера та італійської екстремістськи спільного, крім того, що вони колишні актори, які вирішили зайнятися політикою.

«Родичі Зеленського воювали проти фашизму. Дідусь Муссоліні заснував фашизм і направив солдатів на війну з родичами Зеленського і вона пишається своїм дідом. Зеленський хоче, щоб на Донбасі пройшли вільні, чесні вибори. Муссоліні брала участь у вільних і нечесних виборах і своєю присутністю намагалася довести зворотне. І після всього цього прізвище Алессандри Муссоліні зникає зі списку санкцій без всяких пояснень», — пише Портников.

Він упевнений, що в цих поясненнях потребує кожен українець, який поважає свою країну і не хоче, щоб іноземні політики ставилися з презирством до законів, кордонів і жителям нашої країни.