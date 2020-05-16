Данилюк: Схоже, що Зеленський таємно домовляється з Путіним, але Кремль його легко переграє

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони і екс-радник президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що глава держави таємно домовляється з президентом РФ Володимиром Путіним.

Такі висновки він зробив з-за слів глави Офісу президента Андрія Єрмака «план Б» з приводу світу на Донбасі.

«Подібні заяви про світ на Донбасі — ред.) можна робити лише тоді, коли є домовленість з Російською Федерацією. Інакше це пусті слова. Але якщо людина так впевнено говорить, у всіх виникає питання: що ж це за домовленість? Дуже хотілося б, щоб на Банковій внесли ясність», — сказав Данилюк в інтерв’ю ФАКТАМ.

Сам же він схильний вважати, що домовленості між країнами все таки є. Данилюк переконаний, що із-за таких «договорняків» Кремль може переграти Україну, так як «росіяни в цьому майстри».

Данилюк також допускає варіант, що слова про «план Б» були сказані з метою зберегти рейтинг Зеленського, однак такий метод, на його думку, не є ефективним.

«Аматорські підходи, щоб зберегти обличчя, — навіщо вони? Що, ми мало життів втратили в таких іграх? Тому пояснення одне з двох: або рейтинг, або домовленості», — додав він.