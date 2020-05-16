Завод Volkswagen в Росії запропонував співробітникам звільнитися з шістьма окладами. Бажаючих виявилося більше, ніж розраховували

Завод Volkswagen, розташований в Калузькій області (Росія), оголосив про скорочення штату і запропонував співробітникам добровільно подати заяви про звільнення, пообіцявши виплатити шість окладів.

Про це пише Forbes.

В одному з підрозділів бажаючих піти на таких умовах виявилося більше, ніж планувалося звільнити, пише видання з посиланням на повідомлення профспілки співробітників підприємства АСМ.

Заяви на звільнення з шістьма окладами приймалися до вечора п’ятниці, 15 травня. Кому дозволять покинути підприємство на таких умовах, визначить спеціальна комісія. З 18 травня по 25 травня буде продовжено прийом заяв на звільнення, але вже за умови виплати п’яти окладів.

Скоротити штат керівництво заводу Volkswagen в Калузькій області вирішило через впав на тлі епідемії попиту на автомобілі. Скільки людина планується звільнити, не уточнюється. Самі співробітники, пише Forbes, стверджують, що мова йде про звільнення приблизно 250 осіб.