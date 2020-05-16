Близько 800 тисяч загиблих: У Франції затримали підозрюваного в геноцид в Руанді, його розшукували 26 років

У Франції затримали підозрюваного в геноцид в Руанді Фелис’єна Кабугу, якого звинувачують у фінансуванні бойовиків, які вбили близько 800 тисяч осіб.

Про це повідомляє Reuters.

84-річний чоловік переховувався під чужим ім’ям в квартирі у Asnieres-сюр-Сен недалеко від Парижа. Його розшукували 26 років — у 1997 році він був звинувачений за сімома пунктами, включаючи геноцид, співучасть у геноциді, підбурювання до здійснення геноциду, все у зв’язку з геноцидом у Руанді в 1994 році.

Відзначається, що з 1994 року Кабугу переховувався в Німеччині, Бельгії, Конго-Кіншасі, Кенії та Швейцарії. Ще двоє головних підозрюваних у геноциді, Августин Бизимана і Протаис Мпиранья, все ще перебувають у розшуку. Тепер чоловік постане перед Паризьким апеляційним судом, а потім його чекає міжнародний суд у Гаазі.

Геноцид у Руанді відбувався близько 100 днів — з 6 квітня по 18 липня 1994 року. Тоді місцеві хуту за наказом уряду вбили від півмільйона до мільйона представників народу тутсі.