М’ясників побажав усім, хто не поважає президента, удавиться.

«Засуньте язик туди, не пізніш сидите». Люди в соцмережах розкритикували Олександра М’ясникова за пораду

Доктор Олександр М’ясників в інтерв’ю журналісту Володимиру Соловйову сказав, що росіяни повинні поважати країну, президента і прапор, але люди не відразу перейнялися духом патріотизму. Навіть ті, хто не знав офіційного спікера коронавіруса, порахували – лікар веде себе агресивно, адже всіх незгодних з власною думкою доктор закликав засунути мова дещо куди або просто піти повіситися.

У четвер, 14 травня, керівник інформаційного центру з моніторингу коронавирусной інфекції Олександр М’ясників взяв участь у програмі журналіста Володимира Соловйова на YouTube-каналі «Соловйов Live». Однією з тем випуску стала Велика Вітчизняна війна, а саме — пам’ять про героїв, яку, на думку доктора, росіяни образили, завантаживши на сайт «Безсмертного полку» фото нацистів.

Лікар загальної практики та телеведучий на каналі «Росія-1» розповів своєму колезі, що вважає обов’язковим для кожного громадянина не тільки пам’ятати про минуле, але й поважати країну, державну символіку та президента. А тих, хто категорично не згоден з думкою М’ясникова, доктор попросив замовкнути і не влаштовувати дебати, в тому числі і в соціальних мережах.

Є речі, припустимо, святі для кожного держави: прапор, це його статус президента. Неважливо, як ви до нього можете десь ставитися, він – глава країни, паспорт якої ви носите, звольте його поважати, і на словах у тому числі. Будьте ласкаві поважати прапор, шанувати державні символи. Не подобається – засуньте язик туди, на чому сидите, і вдавитеся або робіть, що хочете.

Коли все це закінчиться, я знову зможу працювати по 8, а не по 18 годин в день. Виграй 100 000 рублів на свою мрію!

Як і передбачалося, росіяни негативно відреагували на висловлювання Олександра М’ясникова. Користувачі твіттера помітили, що гість програми вів себе агресивно і не викликав довіри у більшості глядачів.

Ірина

ОригіналМ’ясників давно вже засунув мову туди, на чому сидить. І нам радить, негідник!!!

Den787

ОригіналЦікаво, працюючи за 20 тисяч в місяць в обласній лікарні, він так само б говорив?

Max

ОригіналПодивитися б на його майно. Думаю, навіть Малишева тут відпочиває.

Деякі коментатори до інтерв’ю з Соловйовим не знали про існування російського доктора, і перше знайомство їх засмутило і привело в замішання.

п’ю пиво з люцифером

Оригінал Подумала, що М’ясників з «Уральських пельменів» щось накоїв, врп.

мала ведмедиця

ОригіналМедійне обличчя завжди має висловлюватися коректно і тримати статус культурної людини. Якісь зеківські звички.

якісний макияш задешово

ОригіналНе знаю, хто такий М’ясників, але він прямо з ранку побажав мені і ще 80% країни удавиться, приємний початок дня.

Я так розумію, вирішили все-таки гроші населенню подраздать, але людей забагато, треба відрегулювати популяцію, ось і призывчики до суицидику в хід пішли…

Люди з хорошим почуттям гумору поставилися до пропозиції М’ясникова з ентузіазмом, але призналися, що вони не зважилися зробити те, що порадив лікар.

Лариса Уткіна

ОригіналНачебто доктор, а не розуміє, що з мовою [попа] удавиться непросто.

Втім, це не перший раз, коли знаменитий лікар збирає хейт в соціальних мережах. Після призначення М’ясникова головою інформаційного центру з моніторингу ситуації з поширенням COVID-19 в інтернеті спливли старі висловлювання лікаря про інфекції. І люди впевнені – Олександр поширює фейки, з якими на новій посаді лікар повинен боротися.

Обрушилася популярність у зв’язку з пандемією розкрила вартість інтерв’ю з Мясниковым. Здається, спікер коронавіруса не поспішає спілкуватися з народом, адже за півгодинна розмова по скайпу, якщо вірити журналістці Ірині Шихман, доведеться віддати суму більше середньої зарплати будь-якого лікаря.