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У Санкт-Петербурзі охоронці дитячої лікарні влаштували різанину на робочому місці

16.05.2020

В Санкт-Петербурге охранники детской больницы устроили поножовщину на рабочем месте

У Санкт-Петербурзі в дитячій міській лікарні № 2 Святої Марії Магдалини охоронці влаштували різанину під час нічної зміни.

Як пише «Фонтанка», виклик в перший корпус на другій лінії, будинок 47, надійшов у поліцію близько двох годин ночі 16 травня. З телефону приймального відділення зателефонувала жінка, яка повідомила, що один охоронець зарізав іншого.

Потерпілого, чий вік поки не встановлено, госпіталізували в Єлизавету лікарню і відразу помістили в реанімацію. 50-річного нападника знайшли поруч з лікарнею. Його доставили в 30-й відділ поліції. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

 

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