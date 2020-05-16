В Украине приняли изменения в ПДД

Водителям придется готовится к очередному обновлению ПДД в Украине.

Так, Кабмин принял решение о том, что в ПДД, которые действуют на территории страны будет внесено сразу несколько изменений. Согласно новым правилам, по полосе для общественного транспорта теперь смогут ездить автомобили службы такси.

Как известно, во многих городах Украины, где есть достаточно плотный трафик, выделяется специальная полоса для общественного транспорта, к которому обычно относят троллейбусы, маршрутки и автобусы. При этом, ранее по этой полосе могли двигаться они и только они, а в случае заезда на эту полоса обычного автомобиля, к которым причисляли и автомобили служб такси, водителю полагался штраф в размере 510 гривен.

И конечно же самое главное разочарование для большинства водителей такси. Подобная привилегия будет действовать только для тех автомобилей службы такси, которые работают абсолютно легально. Для все остальных машин с шашечками, частников и обклеенных надписями такси, проезд будет заказан.

Во время принятия данной поправки в Кабмине руководствовались соображениями о том, что теперь клиенты легальных служб такси смогут быстрее добираться до пункта назначения, а сами автомобили такси будут лишены необходимости простаивать в пробках наравне с обычными автомобилям.

Как известно, подобная практика довольно широко распространена по всему миру. К примеру, у таксистов Лондона и Парижа есть возможность ездить по полосе общественного транспорта, что помогает клиентам немного быстрее добираться до точки назначения.

Стоит отметить, что в Кабмине подумали и о еще одном следствии подобного изменения, а именно, в правительстве попытались таким образом стимулировать легализацию рынка такси в Украине.

: akcenty.com.ua